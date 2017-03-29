Сорокин: Отставка Квартальнова из ПХК ЦСКА стала неожиданностью

ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию сторон.

«Почему не сбриваю бороду после вылета из плей-офф? Мне лень просто. Отставка Квартальнова стала неожиданной новостью, — сказал Сорокин журналистам. — Мне Дмитрий Вячеславович много дал, и я хотел бы еще раз сказать “спасибо” за доверие и ту возможность, которую он мне дал. Но это жизнь, так получилось, кроме сожалений мне сказать больше нечего. Мы сами все из новостей узнаем, поэтому ничего не знаем».

В настоящий момент Сорокин находится в олимпийской сборной России, которая в Новогорске готовится к двум товарищеским матчам с командой Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.