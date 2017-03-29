Сорокин: Отставка Квартальнова из ПХК ЦСКА стала неожиданностью
НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Отставка Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера ЦСКА стала неожиданностью для хоккеистов команды, они узнали об этом из новостей, заявил вратарь «красно-синих» Илья Сорокин.
ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию сторон.
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В настоящий момент Сорокин находится в олимпийской сборной России, которая в Новогорске готовится к двум товарищеским матчам с командой Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.
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