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29 марта 2017, 14:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сорокин: Отставка Квартальнова из ПХК ЦСКА стала неожиданностью

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Отставка Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера ЦСКА стала неожиданностью для хоккеистов команды, они узнали об этом из новостей, заявил вратарь «красно-синих» Илья Сорокин.

ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию сторон.

«Почему не сбриваю бороду после вылета из плей-офф? Мне лень просто. Отставка Квартальнова стала неожиданной новостью, — сказал Сорокин журналистам. — Мне Дмитрий Вячеславович много дал, и я хотел бы еще раз сказать “спасибо” за доверие и ту возможность, которую он мне дал. Но это жизнь, так получилось, кроме сожалений мне сказать больше нечего. Мы сами все из новостей узнаем, поэтому ничего не знаем».

В настоящий момент Сорокин находится в олимпийской сборной России, которая в Новогорске готовится к двум товарищеским матчам с командой Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

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