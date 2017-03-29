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29 марта 2017, 13:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист олимпийской сборной России Провольнев заявил, что хотел бы остаться в «Спартаке»

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Защитник олимпийской сборной России Владислав Провольнев хотел бы продолжить карьеру в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом Провольнев сказал журналистам.

Контракт защитника с клубом истекает 30 апреля. Увеличить
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Контракт Провольнева со «Спартаком» истекает 30 апреля. В минувшем сезоне 21-летний защитник стал игроком основного состава красно-белых, в 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).

«Пока никаких предложений не было, этим занимается мой агент, я в эти вопросы не лезу. Не хочу ничего загадывать. Конечно, есть желание остаться в “Спартаке”. Это хороший клуб с большими традициями», — отметил Провольнев.

В составе олимпийской сборной Провольнев 18—19 марта сыграл против сборной Южной Кореи (4:3, 5:2) на олимпийской арене в Канныне. «Как такового ажиотажа пока нет, там еще только все достраивается. В целом, арена понравилась, атмосфера хорошая. Единственное, тяжело было из-за смены часовых поясов, но нам дали два дня на акклиматизацию», — отметил защитник.

Олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с национальной сборной Латвии. Цель сбора — просмотр кандидатов в рамках подготовки к чемпионату мира в Кельне. «Все стараются, все хотят показать себя с наилучшей стороны. Это чувствуется», — отметил Провольнев.

Олимпийская сборная России сыграет с командой Латвии в Риге 1 и 2 апреля.

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