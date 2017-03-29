Юные хоккеисты «Барыса» отравились на турнире в Челябинске
В Челябинске 20 юных хоккеистов почувствовали себя плохо после обеда в столовой гостиницы «Виктория»: детям давали перловку с сосисками и винегрет. Признаки отравления зафиксированы у 11-летних игроков клубов «Барыс», «Авангард» и «Торос».
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Однако источник в гостинице заявил, что причина не в пищеблоке, а в том, что тренер казахстанской команды команды умолчал о ротавирусной инфекции у двоих игроков.
— У них ещё в поезде заболели вратарь и один из полевых игроков. Если бы мы знали об этом, поселили бы их отдельно, а так — в комнате по четыре человека, зараза и разнеслась, — рассказал один из сотрудников гостиницы «Виктория».
Сейчас большинство маленьких хоккеистов уже вернулись в гостиницу. Команда «Барыс» полностью снялась с турнира
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