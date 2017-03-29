«Авангард» планирует вернуть хоккеистов Соколова, Жукенова, Мизюрина и Семенова

Форварды Соколов, Жукенов и Мизюрин нынешний сезон провели в юниорских лигах Северной Америки. В активе Соколова 72 очка (48 шайб + 24 передачи) за «Садбери» в 64 матчах регулярного чемпионата Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Жукенов и Мизюрин выступают в лиге Квебека (QMJHL) соответственно за «Шикутими» (65 очков в 64 матчах) и «Валь-д’Ор» (42 в 58). Семенов с сезона-2015/16 выступает в составе новокузнецкого «Металлурга». В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 60 матчей и набрал в них 27 очков (13+14).

«Руководство “Авангарда” планирует вернуть трех хоккеистов из Северной Америки и привлечь к тренировкам команды на первом предсезонном сборе. В зависимости от решения тренерского штаба кто-то из них получит достаточно игрового времени в сезоне. Что касается Семенова, то он находился в Новокузнецке в “скрытой аренде” и вернется в Омск после ее окончания», — сообщил собеседник агентства.