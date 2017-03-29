Отправят ли армейцы «Локомотив» на запасный путь?

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Проиграв в понедельник 1:2 от, железнодорожники остановились на краю пропасти. Они вправе сетовать на несправедливость, ведь по игре ни в чем фавориту не уступают. В третьем матче хозяев подвел их главный тренер Алексей Кудашов, бросивший на лед бутылку с водой. Знаю Алексея как человека выдержанного, интеллигентного. Он и с судьями общается вежливо, на «вы». Это вам не Дмитрий Квартальнов: «Булан, иди сюда». А тут такой выход из берегов. Трудно понять, чем он вызван.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 29.03.2017, 19:00 -:- Локомотив СКА

Гости шансом воспользовались, реализовав большинство.

Нет смысла, спорить о том, мешал Илья Ковальчук вратарю Александру Судницину в эпизоде с голом Александра Барабанова. Хочется еще раз похвалить молодого нападающего, сподобившегося на столь дерзкий проход. Возможно, примером для него стал гол железнодорожника Павла Красковского, с лопаты уязвившего ворота Микко Коскинена.

Любопытно, кто начнет сегодняшний матч? Финн или нарядно дебютировавший в плей-офф Игорь Шестеркин? Я бы поставил российского вратаря. Запас прочности или подушка безопасности позволяет Олегу Знарку рисковать.

Теперь окончательно ясно: Павел Дацюк прооперирован в Германии и выбыл до конца плей-офф. Однако эта потеря еще сильнее сплотила питерских армейцев.

Есть ли рецепт «Как вытащить серию с 0−3?» Он известен разве что Илье Ковальчуку и его партнерам, сделавшим это в финале Запада в 2015-м. Минуло три года, а общественность все обсуждает тот невероятный камбэк. Говорят, хоккеистам поспособствовали питерские футболисты из числа сбитых летчиков. После совместного застолья лидеров ЦСКА стало не узнать. Серия повернулась на 180 градусов.

Но кто поможет железнодорожникам? Не футболисты же «Шинника». Подопечным Кудашова остается надеяться только на самих себя. И не давать соперникам лишних шансов, как в третьем матче.

Вообще-то побеждать в серии 4−0 не всегда полезно. Напомню, старт финала намечен на 8 апреля. Если сегодня СКА решает задачу, то получает 10-дневные каникулы. За это время можно отдохнуть, набрать форму и потерять ее. Вспомним, как после затяжного простоя мучительно вкатывались в серию с «Локомотивом» питерские армейцы.

Правда, на Востоке ситуация идентичная. Все идет к сшибке «Магнитка» — СКА.