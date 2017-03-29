Отправят ли армейцы «Локомотив» на запасный путь?
Превью четвертого матча финала Западной конференции «Локомотив» — СКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Проиграв в понедельник 1:2 от, железнодорожники остановились на краю пропасти. Они вправе сетовать на несправедливость, ведь по игре ни в чем фавориту не уступают. В третьем матче хозяев подвел их главный тренер Алексей Кудашов, бросивший на лед бутылку с водой. Знаю Алексея как человека выдержанного, интеллигентного. Он и с судьями общается вежливо, на «вы». Это вам не Дмитрий Квартальнов: «Булан, иди сюда». А тут такой выход из берегов. Трудно понять, чем он вызван.
Гости шансом воспользовались, реализовав большинство.
Нет смысла, спорить о том, мешал Илья Ковальчук вратарю Александру Судницину в эпизоде с голом Александра Барабанова. Хочется еще раз похвалить молодого нападающего, сподобившегося на столь дерзкий проход. Возможно, примером для него стал гол железнодорожника Павла Красковского, с лопаты уязвившего ворота Микко Коскинена.
Любопытно, кто начнет сегодняшний матч? Финн или нарядно дебютировавший в
Теперь окончательно ясно: Павел Дацюк прооперирован в Германии и выбыл до конца
Есть ли рецепт «Как вытащить серию с 0−3?» Он известен разве что Илье Ковальчуку и его партнерам, сделавшим это в финале Запада в 2015-м. Минуло три года, а общественность все обсуждает тот невероятный камбэк. Говорят, хоккеистам поспособствовали питерские футболисты из числа сбитых летчиков. После совместного застолья лидеров ЦСКА стало не узнать. Серия повернулась на 180 градусов.
Но кто поможет железнодорожникам? Не футболисты же «Шинника». Подопечным Кудашова остается надеяться только на самих себя. И не давать соперникам лишних шансов, как в третьем матче.
Правда, на Востоке ситуация идентичная. Все идет к сшибке «Магнитка» — СКА.
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