Бутылка минералки лишила «Локо» надежды на победу

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29 марта в Ярославле может определиться первый финалист Кубка Гагарина. «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет СКА в четвертом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пока счет в противостоянии 3:0 в пользу армейцев — в случае победы в предстоящей игре подопечные Олега Знарка досрочно выиграют серию и пройдут в финал. По мнению экспертов, «Локомотив» сможет отсрочить окончание противостояния, но надежд на победу «железнодорожников» уже нет.

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский в беседе с «Известиями» заявил, что решающую роль в матче может сыграть психологическое состояние хоккеистов.

— «Локомотиву» будет тяжело: давление на команду оказывается очень большое, — сказал Валерий Каменский. — С другой стороны, терять ребятам нечего. Так что они могут раскрепоститься и выдать хороший матч. А вот СКА будет психологически тяжело сделать последний шаг.

Примечательно, что потерпеть разгромное поражение в серии «Локомотив» может, не сильно уступая по игре более звездному и укомплектованному коллективу, которым руководит тренерский штаб сборной. Дружина Алексея Кудашова смогла оказать сопротивление петербургскому клубу — во втором матче «Локо» вел со счетом 1:0 и сдал свои позиции лишь в третьем периоде.

— Ярославцы выглядят не хуже СКА: в двух матчах «Локомотив» превзошел их по голевым моментам, но во второй и третьей играх у него было плохо с реализацией, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Локо» вполне может продлить серию до 5−6 матчей, но выиграть ее шансов уже нет. Победить в серии, проигрывая 0:3, удавалось только СКА в позапрошлом финале с ЦСКА. Но у Ярославля нет ресурсов, чтобы повторить этот подвиг.

В первом матче серии на льду СК «Юбилейный» «Локо» был в шаге от сенсационной победы, однако ярославцы позволили СКА сравнять счет за 10 секунд до финальной сирены, а затем проиграли в овертайме (4:5).

— Клубу не хватает мастерства — они здорово играют, но нет концовки при реализации голевых моментов. СКА использует их гораздо эффективнее, — отметил Каменский. — В остальном же хоккей в этой серии красивый, искрометный — приятно смотреть. Конечно, хочется, чтобы такая игра растянулась на все семь матчей. Но «Локо» губит обилие удалений — плей-офф, куча эмоций, поэтому дисциплина у ребят хромает. Это логично, поскольку в составе много молодежи, которой пока не хватает опыта, чтобы себя сдерживать, проявлять хладнокровие в решающие моменты.

Голкипер «железнодорожников» Александр Судницин смог блестяще отразить большинство атак СКА, но допустил при этом ряд результативных ошибок. Стоит отметить, что основным вратарем «Локо» является Алексей Мурыгин — из-за травмы он не смог доиграть предыдущую серию с ЦСКА, в которой его успешно подменил Судницын. В дальнейшем, несмотря на выздоровление Мурыгина, Кудашов решил не убирать из ворот проявившего себя резервиста.

— Не думаю, что выбор между Мурыгиным и Судницыным сыграл решающую роль в этих матчах, — подчеркнул Кожевников. — Против такого соперника нельзя играть, не пропуская. А пропущенные шайбы надо компенсировать заброшенными. Но всё губит плохая реализация моментов: «Локомотив» отлично играет в атаке, но в завершающей фазе сводит на нет всю свою работу. Причины их поражений — не во вратаре.

Матчи серии изобилуют драками, самая массовая из которых случилась в третьем периоде третьего матча. Тогда же произошел курьез, повлиявший на исход встречи. За девять минут до конца основного времени при счете 1:0 в пользу «Локо» судьи выдали Алексею Кудашову штраф в 2+20 минут за выброшенный на лед посторонний предмет. Им оказалась бутылка минеральной воды, которую держал в руках 45-летний специалист. Наставник пытался объяснить, что выронил ее случайно, но судьи были непреклонны — за главного тренера двухминутный штраф пришлось отсидеть Дмитрию Лугину. За это время СКА сравнял счет в большинстве, а потом выиграл в овертайме.

— Да, были драки один на один, но без хулиганства. По моим наблюдениям, все инциденты не выходили за рамки, — резюмировал возглавляющий спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ Валерий Каменский. — Если судьи пришлют в СДК соответствующий протокол, мы рассмотрим вопрос о дополнительных санкциях. Разумеется, обидно за Кудашова — этот случай с бутылкой и его вынудил уйти со скамейки, и команду оставил в меньшинстве, чем тут же воспользовался СКА. По сути, это и был решающий момент матча. Зная Алексея как человека уравновешенного, я уверен, что бутылка действительно вылетела на лед случайно. Но регламент предполагает в таких ситуациях удаление. У судей просто не было другого выхода.

В случае победы над «Локо» СКА встретится в финале Кубка Гагарина с победителем Восточной конференции, за звание которого борются магнитогорский «Металлург» и «Ак Барс». Пока в этой серии ведет «Магнитка».