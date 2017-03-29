Бутылка минералки лишила «Локо» надежды на победу
Курьезное удаление наставника ярославской команды не позволило «железнодорожникам» сократить отставание от петербургских армейцев в финале Западной конференции Кубка Гагарина.
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29 марта в Ярославле может определиться первый финалист Кубка Гагарина. «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет СКА в четвертом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пока счет в противостоянии 3:0 в пользу армейцев — в случае победы в предстоящей игре подопечные Олега Знарка досрочно выиграют серию и пройдут в финал. По мнению экспертов, «Локомотив» сможет отсрочить окончание противостояния, но надежд на победу «железнодорожников» уже нет.
— «Локомотиву» будет тяжело: давление на команду оказывается очень большое, — сказал Валерий Каменский. — С другой стороны, терять ребятам нечего. Так что они могут раскрепоститься и выдать хороший матч. А вот СКА будет психологически тяжело сделать последний шаг.
Примечательно, что потерпеть разгромное поражение в серии «Локомотив» может, не сильно уступая по игре более звездному и укомплектованному коллективу, которым руководит тренерский штаб сборной. Дружина Алексея Кудашова смогла оказать сопротивление петербургскому клубу — во втором матче «Локо» вел со счетом 1:0 и сдал свои позиции лишь в третьем периоде.
— Ярославцы выглядят не хуже СКА: в двух матчах «Локомотив» превзошел их по голевым моментам, но во второй и третьей играх у него было плохо с реализацией, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Локо» вполне может продлить серию до 5−6 матчей, но выиграть ее шансов уже нет. Победить в серии, проигрывая 0:3, удавалось только СКА в позапрошлом финале с ЦСКА. Но у Ярославля нет ресурсов, чтобы повторить этот подвиг.
В первом матче серии на льду СК «Юбилейный» «Локо» был в шаге от сенсационной победы, однако ярославцы позволили СКА сравнять счет за 10 секунд до финальной сирены, а затем проиграли в овертайме (4:5).
— Клубу не хватает мастерства — они здорово играют, но нет концовки при реализации голевых моментов. СКА использует их гораздо эффективнее, — отметил Каменский. — В остальном же хоккей в этой серии красивый, искрометный — приятно смотреть. Конечно, хочется, чтобы такая игра растянулась на все семь матчей. Но «Локо» губит обилие удалений —
Голкипер «железнодорожников» Александр Судницин смог блестяще отразить большинство атак СКА, но допустил при этом ряд результативных ошибок. Стоит отметить, что основным вратарем «Локо» является Алексей Мурыгин —
— Не думаю, что выбор между Мурыгиным и Судницыным сыграл решающую роль в этих матчах, — подчеркнул Кожевников. — Против такого соперника нельзя играть, не пропуская. А пропущенные шайбы надо компенсировать заброшенными. Но всё губит плохая реализация моментов: «Локомотив» отлично играет в атаке, но в завершающей фазе сводит на нет всю свою работу. Причины их поражений — не во вратаре.
Матчи серии изобилуют драками, самая массовая из которых случилась в третьем периоде третьего матча. Тогда же произошел курьез, повлиявший на исход встречи. За девять минут до конца основного времени при счете 1:0 в пользу «Локо» судьи выдали Алексею Кудашову штраф в 2+20 минут за выброшенный на лед посторонний предмет. Им оказалась бутылка минеральной воды, которую держал в руках 45-летний специалист. Наставник пытался объяснить, что выронил ее случайно, но судьи были непреклонны — за главного тренера двухминутный штраф пришлось отсидеть Дмитрию Лугину. За это время СКА сравнял счет в большинстве, а потом выиграл в овертайме.
— Да, были драки один на один, но без хулиганства. По моим наблюдениям, все инциденты не выходили за рамки, — резюмировал возглавляющий
В случае победы над «Локо» СКА встретится в финале Кубка Гагарина с победителем Восточной конференции, за звание которого борются магнитогорский «Металлург» и «Ак Барс». Пока в этой серии ведет «Магнитка».
|27.03.2017 19:00
|Зрители 9001
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
|1-й период
|Евгений Кетов
|00:18
|Ярно Коскиранта
|09:07
|17:10
|Павел Красковский
|18:12
|Александр Кадейкин
|18:12
|Александр Кадейкин
|Антон Белов
|18:12
|2-й период
|26:32
|Александр Полунин
|29:17
|Стаффан Кронвалль
|29:17
|Максим Тальбо
|29:17
|Якуб Накладал
|Егор Рыков
|29:17
|Александр Хохлачев
|29:17
|Илья Каблуков
|29:17
|31:17
|Стаффан Кронвалль
|32:39
|Михаил Пашнин
|Ярно Коскиранта
|32:39
|36:59
|Рушан Рафиков
|3-й период
|50:00
|50:00
|50:28
|Максим Тальбо
|Евгений Кетов
|50:28
|Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев)
|51:59
|54:38
|Дмитрий Лугин
|Роман Рукавишников
|58:26
|Овертайм
|Николай Прохоркин
|63:21
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|65:58
|53
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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