КХЛ при решении по участникам на сезон-2017/18 примет во внимание поручение президента РФ

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть лигу, как и «Медвешчак», а КХЛ уже начала разрабатывать календарь на следующий сезон с участием 26 команд. Оба клуба сообщили, что намерены выступить в чемпионате лиги сезона-2017/18.

«Совет директоров лиги, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций из его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступления в КХЛ, — говорится в сообщении. — Также лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта».

Лига напомнила, что каждый клуб, желающий участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязан в срок до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.