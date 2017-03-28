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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29235901/
28 марта 2017, 23:15 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Михайлов: Звено Мозякина — это пятерка Ларионова сегодняшнего дня

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов — о победе «Магнитки».

Двукратный олимпийский чемпион Борис <span class=error>Михайлов</span> — о победе <span class=error>Магнитки</span> Увеличить
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— Прекрасный матч, — начинает Михайлов. — Мне понравились обе команды. «Ак Барс» начал очень мощно, активно, даже агрессивно, создавал моменты у ворот Кошечкина, но реализовали только один. «Магнитка» стойко оборонялась, выжидая свой шанс. И дождалась.

— Когда «барсы» ослабили хватку?

— Так зачастую бывает. Когда стартовый запал иссякает и заканчиваются силы, на первый план выходит исполнительское мастерство. А оно выше у игроков «Магнитки». В первую очередь — у звена Мозякина, Зарипова, Коваржа, Ли и Антипина. Считаю, что эта пятерка — сильнейшая в нашем хоккее. Могу сравнить ее со звеном Ларионова, которое делало погоду в 80-е годы.

— Неужели звено «Магнитки» сильнее тройки сборной из СКА Дадонов — Шипачев — Гусев?

— Мое мнение — да. В Питере это тройка, а в «Магнитке» — целая пятерка. Посмотрите, как ведут они позиционную атаку. Не передерживают шайбу, постоянно меняются местами. Угроза исходит от каждого из них. При этом не чураются силовой борьбы. Но их силовые приемы — не ради силовых приемов, как у некоторых команд, претендующих на Кубок Гагарина, а ради отбора шайбы.

— Мозякин повторил нетленный рекорд Вениамина Александрова, державшийся с 24 апреля 1963 года.

— И, я уверен, побьет его. Как побил мое достижение — 428 голов в чемпионатах страны. Мозякин — великий игрок современности. Но без своих партнеров вряд ли бы достиг таких высот. Хочу выразить восхищение и Зариповым. На первый взгляд, он не так ярок, как Мозякин. Порой незаметен на поле. Но очень коварный и расчетливый. Его кошачья манера ставит соперников в тупик. Ошибок не прощает. Где-то прочитал высказывание вратаря «Ак Барса» Гарипова: «У Мозякина сумасшедший бросок, а Зарипов — хитрый, он ведь татарин». Как же голкипер оказался прав. Именно эти хоккеисты подтверждают правоту его слов. И зря трибуны освистывали своего недавнего кумира, очень много сделавшего для «Ак Барса».

— Что делать «Ак Барсу»? Счет 0−3 — приговор?

— Класс «Ак Барса» не позволяет ему на протяжении всего матча доминировать, удерживать преимущество. Но игровую дисциплину даже на фоне усталости нарушать нельзя. Зачем Токранов фолил в чужой зоне? Была в этом необходимость? Нет. А Мозякин наказал соперника за эту несдержанность. Второй гол начался с вчистую проигранного вбрасывания. А третий — позиционная ошибка. Надо было отдать Мозякину и его партнерам периметр и углы зоны и караулить пятачок. Не пускать туда Зарипова. Пустили и поплатились.

Думаю, перевес 3−0 «Магнитка» не упустит. «Ак Барс» не превосходит соперника в физике, а мастерства у него меньше. Да и в большинстве Казань не впечатляет. Эти четыре минуты после удаления Семина хозяева провели без моментов и опасных бросков. А обломившееся счастье после гола-рикошета не уберегли. «Ак Барс» может зацепить одну игру, но спасти серию — нет.

28.03.2017 19:00 Зрители 8701 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:3 Металлург Мг
(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов 59:00 Василий Кошечкин
1-й период
Дмитрий Казионов 11:37
12:13 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
Ярослав Хабаров 13:43
Данис Зарипов 16:52
2-й период
21:07 Дмитрий Обухов
27:09 Михаил Глухов
Ян Коварж 27:09
30:19 Василий Токранов
Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов) 31:55
Александр Будкин 32:46
36:48 Денис Хлыстов
Ярослав Хабаров 36:48
3-й период
Александр Семин 41:35
Александр Семин 41:35
45:56 Михаил Глухов
Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж) 56:08
Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж) 58:38
Овертайм
60:00 Альберт Яруллин
Статистика
10 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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