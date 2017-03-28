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— Прекрасный матч, — начинает Михайлов. — Мне понравились обе команды. «Ак Барс» начал очень мощно, активно, даже агрессивно, создавал моменты у ворот Кошечкина, но реализовали только один. «Магнитка» стойко оборонялась, выжидая свой шанс. И дождалась.

— Когда «барсы» ослабили хватку?

— Так зачастую бывает. Когда стартовый запал иссякает и заканчиваются силы, на первый план выходит исполнительское мастерство. А оно выше у игроков «Магнитки». В первую очередь — у звена Мозякина, Зарипова, Коваржа, Ли и Антипина. Считаю, что эта пятерка — сильнейшая в нашем хоккее. Могу сравнить ее со звеном Ларионова, которое делало погоду в 80-е годы.

— Неужели звено «Магнитки» сильнее тройки сборной из СКА Дадонов — Шипачев — Гусев?

— Мое мнение — да. В Питере это тройка, а в «Магнитке» — целая пятерка. Посмотрите, как ведут они позиционную атаку. Не передерживают шайбу, постоянно меняются местами. Угроза исходит от каждого из них. При этом не чураются силовой борьбы. Но их силовые приемы — не ради силовых приемов, как у некоторых команд, претендующих на Кубок Гагарина, а ради отбора шайбы.

— Мозякин повторил нетленный рекорд Вениамина Александрова, державшийся с 24 апреля 1963 года.

— И, я уверен, побьет его. Как побил мое достижение — 428 голов в чемпионатах страны. Мозякин — великий игрок современности. Но без своих партнеров вряд ли бы достиг таких высот. Хочу выразить восхищение и Зариповым. На первый взгляд, он не так ярок, как Мозякин. Порой незаметен на поле. Но очень коварный и расчетливый. Его кошачья манера ставит соперников в тупик. Ошибок не прощает. Где-то прочитал высказывание вратаря «Ак Барса» Гарипова: «У Мозякина сумасшедший бросок, а Зарипов — хитрый, он ведь татарин». Как же голкипер оказался прав. Именно эти хоккеисты подтверждают правоту его слов. И зря трибуны освистывали своего недавнего кумира, очень много сделавшего для «Ак Барса».

— Что делать «Ак Барсу»? Счет 0−3 — приговор?

— Класс «Ак Барса» не позволяет ему на протяжении всего матча доминировать, удерживать преимущество. Но игровую дисциплину даже на фоне усталости нарушать нельзя. Зачем Токранов фолил в чужой зоне? Была в этом необходимость? Нет. А Мозякин наказал соперника за эту несдержанность. Второй гол начался с вчистую проигранного вбрасывания. А третий — позиционная ошибка. Надо было отдать Мозякину и его партнерам периметр и углы зоны и караулить пятачок. Не пускать туда Зарипова. Пустили и поплатились.