Борис Михайлов: Звено Мозякина — это пятерка Ларионова сегодняшнего дня
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов — о победе «Магнитки».
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— Прекрасный матч, — начинает Михайлов. — Мне понравились обе команды. «Ак Барс» начал очень мощно, активно, даже агрессивно, создавал моменты у ворот Кошечкина, но реализовали только один. «Магнитка» стойко оборонялась, выжидая свой шанс. И дождалась.
— Когда «барсы» ослабили хватку?
— Так зачастую бывает. Когда стартовый запал иссякает и заканчиваются силы, на первый план выходит исполнительское мастерство. А оно выше у игроков «Магнитки». В первую очередь — у звена Мозякина, Зарипова, Коваржа, Ли и Антипина. Считаю, что эта пятерка — сильнейшая в нашем хоккее. Могу сравнить ее со звеном Ларионова, которое делало погоду в 80-е годы.
— Неужели звено «Магнитки» сильнее тройки сборной из СКА Дадонов — Шипачев — Гусев?
— Мое мнение — да. В Питере это тройка, а в «Магнитке» — целая пятерка. Посмотрите, как ведут они позиционную атаку. Не передерживают шайбу, постоянно меняются местами. Угроза исходит от каждого из них. При этом не чураются силовой борьбы. Но их силовые приемы — не ради силовых приемов, как у некоторых команд, претендующих на Кубок Гагарина, а ради отбора шайбы.
— Мозякин повторил нетленный рекорд Вениамина Александрова, державшийся с 24 апреля 1963 года.
— И, я уверен, побьет его. Как побил мое достижение — 428 голов в чемпионатах страны. Мозякин — великий игрок современности. Но без своих партнеров вряд ли бы достиг таких высот. Хочу выразить восхищение и Зариповым. На первый взгляд, он не так ярок, как Мозякин. Порой незаметен на поле. Но очень коварный и расчетливый. Его кошачья манера ставит соперников в тупик. Ошибок не прощает.
— Что делать «Ак Барсу»? Счет 0−3 — приговор?
— Класс «Ак Барса» не позволяет ему на протяжении всего матча доминировать, удерживать преимущество. Но игровую дисциплину даже на фоне усталости нарушать нельзя. Зачем Токранов фолил в чужой зоне? Была в этом необходимость? Нет. А Мозякин наказал соперника за эту несдержанность. Второй гол начался с вчистую проигранного вбрасывания. А третий — позиционная ошибка. Надо было отдать Мозякину и его партнерам периметр и углы зоны и караулить пятачок. Не пускать туда Зарипова. Пустили и поплатились.
Думаю, перевес 3−0 «Магнитка» не упустит. «Ак Барс» не превосходит соперника в физике, а мастерства у него меньше. Да и в большинстве Казань не впечатляет. Эти четыре минуты после удаления Семина хозяева провели без моментов и опасных бросков. А обломившееся счастье после
|28.03.2017 19:00
|Зрители 8701
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|2:3
|Металлург Мг
|(1:0, 0:1, 1:2)
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
|Эмиль Гарипов 59:00
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Дмитрий Казионов
|11:37
|12:13
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
|Ярослав Хабаров
|13:43
|Данис Зарипов
|16:52
|2-й период
|21:07
|Дмитрий Обухов
|27:09
|Михаил Глухов
|Ян Коварж
|27:09
|30:19
|Василий Токранов
|Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
|31:55
|Александр Будкин
|32:46
|36:48
|Денис Хлыстов
|Ярослав Хабаров
|36:48
|3-й период
|Александр Семин
|41:35
|Александр Семин
|41:35
|45:56
|Михаил Глухов
|Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж)
|56:08
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж)
|58:38
|Овертайм
|60:00
|Альберт Яруллин
|10
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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