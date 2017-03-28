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28 марта 2017, 22:58 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Геннадий Величкин: Зарипов и Мозякин крутые

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» — о серии с «Ак Барсом».

<nobr>Вице-президент</nobr> магнитогорского Металлурга — о серии с Ак Барсом. Увеличить
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— Вас можно поздравить с выходом в финал?

— Нет, ни в коем случае.

— Но вы же понимаете, что шансы отыграться с 0−3 стремятся к нулю?

— Ничего не знаю. Серия пока продолжается, и мы готовимся к следующей игре. Это будет потом. Может быть. Поэтому никаких поздравлений. Нормальная работа идет. «Ак Барс» — серьезная команда, и мы очень уважительно к ним относимся.

— Зарипову уже новый контракт предлагаете?

— Ну, это не сейчас обсуждать.

— Согласитесь, он наработал на весьма солидное соглашение этим плей-офф.

— А почему нет?

— То есть связочка может сохраниться?

— Да, конечно.

— То, что связка эта разрывает всю КХЛ — о чем говорит? Лига такая слабая, или они такие крутые?

— Конечно, второе. Они такие крутые. На сегодня наша первая тройка — лучшая в лиге. Поэтому надо смотреть, уважать и завидовать ребятам. Уважать за их долголетие, за их феноменальную игру. И дело ведь не только в мастеровитости. Вы видели же, сколько сил и энергии они тратили. Сколько смен сыграли. И все равно сил хватает. Это, прежде всего, говорит о характере и правильном образе жизни. Ребята знают, как себя вести, что кушать, когда спать, когда отдыхать. Слава богу, что у молодежи нашей, которая растет в клубе, есть возможность взять пример с таких мастеров.

— Держите ли вы в уме то, что если выиграть серию всухую — будет восемь дней простоя?

— Мы ничего не держим в уме. Ничего не загадываем. Работаем step by step.

— Когда Тимкин получил травму, и «Ак Барс» забил, пока он не мог встать и трясся от боли, вы негодовали, стоя рядом со скамейкой «Магнитки». Вам показалось, что судьи должны были остановить игру?

— Да нет, нет, я не негодовал. Я не помню, что это было, эмоции какие-то, видимо. Останавливать в таких случаях игру не принято.

— Но Осала же касание сделал. Формально — можно было.

— А, ну если касание было — может быть, и да. Но вы же знаете, что про судейство нельзя говорить. Накипело много, но говорить не буду.

— Именно по этой серии накипело много?

— Да… Нет, вообще не буду ничего говорить. У меня есть семья, в которую я должен приносить домой заработную плату.

28.03.2017 19:00 Зрители 8701 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:3 Металлург Мг
(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов 59:00 Василий Кошечкин
1-й период
Дмитрий Казионов 11:37
12:13 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
Ярослав Хабаров 13:43
Данис Зарипов 16:52
2-й период
21:07 Дмитрий Обухов
27:09 Михаил Глухов
Ян Коварж 27:09
30:19 Василий Токранов
Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов) 31:55
Александр Будкин 32:46
36:48 Денис Хлыстов
Ярослав Хабаров 36:48
3-й период
Александр Семин 41:35
Александр Семин 41:35
45:56 Михаил Глухов
Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж) 56:08
Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж) 58:38
Овертайм
60:00 Альберт Яруллин
Статистика
10 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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