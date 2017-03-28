Геннадий Величкин: Зарипов и Мозякин крутые
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» — о серии с «Ак Барсом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вас можно поздравить с выходом в финал?
— Нет, ни в коем случае.
— Но вы же понимаете, что шансы отыграться с 0−3 стремятся к нулю?
— Ничего не знаю. Серия пока продолжается, и мы готовимся к следующей игре. Это будет потом. Может быть. Поэтому никаких поздравлений. Нормальная работа идет. «Ак Барс» — серьезная команда, и мы очень уважительно к ним относимся.
— Зарипову уже новый контракт предлагаете?
— Ну, это не сейчас обсуждать.
— Согласитесь, он наработал на весьма солидное соглашение этим
— А почему нет?
— То есть связочка может сохраниться?
— Да, конечно.
— То, что связка эта разрывает всю КХЛ — о чем говорит? Лига такая слабая, или они такие крутые?
— Конечно, второе. Они такие крутые. На сегодня наша первая тройка — лучшая в лиге. Поэтому надо смотреть, уважать и завидовать ребятам. Уважать за их долголетие, за их феноменальную игру. И дело ведь не только в мастеровитости. Вы видели же, сколько сил и энергии они тратили. Сколько смен сыграли. И все равно сил хватает. Это, прежде всего, говорит о характере и правильном образе жизни. Ребята знают, как себя вести, что кушать, когда спать, когда отдыхать. Слава богу, что у молодежи нашей, которая растет в клубе, есть возможность взять пример с таких мастеров.
— Держите ли вы в уме то, что если выиграть серию всухую — будет восемь дней простоя?
— Мы ничего не держим в уме. Ничего не загадываем. Работаем step by step.
— Когда Тимкин получил травму, и «Ак Барс» забил, пока он не мог встать и трясся от боли, вы негодовали, стоя рядом со скамейкой «Магнитки». Вам показалось, что судьи должны были остановить игру?
— Да нет, нет, я не негодовал. Я не помню, что это было, эмоции
— Но Осала же касание сделал. Формально — можно было.
— А, ну если касание было — может быть, и да. Но вы же знаете, что про судейство нельзя говорить. Накипело много, но говорить не буду.
— Именно по этой серии накипело много?
— Да… Нет, вообще не буду ничего говорить. У меня есть семья, в которую я должен приносить домой заработную плату.
|28.03.2017 19:00
|Зрители 8701
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|2:3
|Металлург Мг
|(1:0, 0:1, 1:2)
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
|Эмиль Гарипов 59:00
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Дмитрий Казионов
|11:37
|12:13
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
|Ярослав Хабаров
|13:43
|Данис Зарипов
|16:52
|2-й период
|21:07
|Дмитрий Обухов
|27:09
|Михаил Глухов
|Ян Коварж
|27:09
|30:19
|Василий Токранов
|Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
|31:55
|Александр Будкин
|32:46
|36:48
|Денис Хлыстов
|Ярослав Хабаров
|36:48
|3-й период
|Александр Семин
|41:35
|Александр Семин
|41:35
|45:56
|Михаил Глухов
|Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж)
|56:08
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж)
|58:38
|Овертайм
|60:00
|Альберт Яруллин
|10
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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