Геннадий Величкин: Зарипов и Мозякин крутые

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— Вас можно поздравить с выходом в финал?

— Нет, ни в коем случае.

— Но вы же понимаете, что шансы отыграться с 0−3 стремятся к нулю?

— Ничего не знаю. Серия пока продолжается, и мы готовимся к следующей игре. Это будет потом. Может быть. Поэтому никаких поздравлений. Нормальная работа идет. «Ак Барс» — серьезная команда, и мы очень уважительно к ним относимся.

— Зарипову уже новый контракт предлагаете?

— Ну, это не сейчас обсуждать.

— Согласитесь, он наработал на весьма солидное соглашение этим плей-офф.

— А почему нет?

— То есть связочка может сохраниться?

— Да, конечно.

— То, что связка эта разрывает всю КХЛ — о чем говорит? Лига такая слабая, или они такие крутые?

— Конечно, второе. Они такие крутые. На сегодня наша первая тройка — лучшая в лиге. Поэтому надо смотреть, уважать и завидовать ребятам. Уважать за их долголетие, за их феноменальную игру. И дело ведь не только в мастеровитости. Вы видели же, сколько сил и энергии они тратили. Сколько смен сыграли. И все равно сил хватает. Это, прежде всего, говорит о характере и правильном образе жизни. Ребята знают, как себя вести, что кушать, когда спать, когда отдыхать. Слава богу, что у молодежи нашей, которая растет в клубе, есть возможность взять пример с таких мастеров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Данис Зарипов повторил рекорд КХЛ по числу голов в одном плей-офф – 15 (Е.Дадонов). <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%9A%D0%91%D0%9C%D0%9C%D0%93?src=hash">#АКБММГ</a> <a href="https://t.co/oRkDw3s78o">pic.twitter.com/oRkDw3s78o</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/846794074241818628">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Держите ли вы в уме то, что если выиграть серию всухую — будет восемь дней простоя?

— Мы ничего не держим в уме. Ничего не загадываем. Работаем step by step.

— Когда Тимкин получил травму, и «Ак Барс» забил, пока он не мог встать и трясся от боли, вы негодовали, стоя рядом со скамейкой «Магнитки». Вам показалось, что судьи должны были остановить игру?

— Да нет, нет, я не негодовал. Я не помню, что это было, эмоции какие-то, видимо. Останавливать в таких случаях игру не принято.

— Но Осала же касание сделал. Формально — можно было.

— А, ну если касание было — может быть, и да. Но вы же знаете, что про судейство нельзя говорить. Накипело много, но говорить не буду.

— Именно по этой серии накипело много?

— Да… Нет, вообще не буду ничего говорить. У меня есть семья, в которую я должен приносить домой заработную плату.