КХЛ учтёт зрительский интерес при рассмотрении заявок клубов на сезон-2017/18

«Состав участников чемпионата КХЛ определяется и утверждается советом директоров лиги перед началом каждого сезона согласно статье 8 Спортивного регламента. Также в соответствии с положениями статьи 45 Правового регламента КХЛ каждый клуб обязан в срок до 30 апреля представить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона.



Таким образом, до 30 апреля какие-либо комментарии о составе участников чемпионата КХЛ-2017/18 будут являться преждевременными. При этом совет директоров лиги, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций с его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступлений в КХЛ.

Лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта", — сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».