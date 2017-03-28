КХЛ учтёт зрительский интерес при рассмотрении заявок клубов на сезон-2017/18
При рассмотрении заявок клубов на участие в сезоне-2017/18 КХЛ будет учитывать зрительский интерес к матчам, качество телетрансляций, спортивные результаты, а также долю государственного финансирования. Ранее в СМИ появилась информация, что новокузнецкий «Металлург» и «Югра» не войдут в число участников чемпионата в следующем сезоне.
«Состав участников чемпионата КХЛ определяется и утверждается советом директоров лиги перед началом каждого сезона согласно статье 8 Спортивного регламента. Также в соответствии с положениями статьи 45 Правового регламента КХЛ каждый клуб обязан в срок до 30 апреля представить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона.
Таким образом, до 30 апреля
Лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта", — сообщили в
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