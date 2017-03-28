Зарипов поверг Казань в уныние

АВТОБУС С МЕТАЛЛУРГАМИ

Лететь из Магнитогорска в Казань было бы проще, но не сильно быстрее, да и интересным мне показалось предложение передислоцироваться на продолжение серии в автобусе с болельщиками «Металлурга». Когда еще удастся совершить такое? Обычно никто не рискует ввиду больших количеств разнообразных растворов этанола (зачастую — собственноручно приготовленных), загружаемых в этот самый автобус. Плюс куча сала и подобной домашней еды. В эту сторону ехал с так называемыми «кузьмичами» — обычными болельщиками «за 40», в обратную, если потребуется, планирую поехать уже с молодым «фанатьем». Попробую почувствовать разницу.

Все оказалось не так страшно. Среди «кузьмичей» было немало людей в возрасте. Люди в 70 лет катаются на выезды с «Магниткой» на автобусе по 16 часов, и это, конечно, поражает. И ездят за командой далеко не в первый раз. Были они, в частности, и в Астане. Приятные люди эти суровые металлурги. Именно металлургов было не так и много, но почти все так или иначе причастны к знаменитому металлургическому комбинату.

Настроения болельщиков забавляли. Никто даже не сомневается, что в финале «сталеварам» играть со СКА, а посему желательно проиграть «Ак Барсу» один матч в гостях, чтобы не растерять игровой ритм, а то, мол, армейцы возьмут их «тепленькими». Когда подъезжали к Казани — со всех собрали по небольшой сумме и записали предсказания на два ближайших матча. Кто точно угадает оба счета — получит весь банк. Преобладали ставки на поражение как раз в третьем матче.

ПРАВИЛЬНЫЙ «АК БАРС»

Я, кстати, поставил на 3:1 в пользу казанцев в этой самой третьей встрече. По мне — Зинэтула Билялетдинов должен был удивить. И он удивил. Шикарный первый период. Вот такой «Ак Барс» нам нужен. Мобильный, агрессивный, бегущий в атаку вчетвером и не боящийся последствий. Ткачев вернулся в первую тройку, что сразу же добавило ей остроты, а команде — возможностей прибирать к рукам инициативу, отталкиваясь от удачных действий. Как это всегда в хоккее и бывает. По моментам в первом периоде было 7:1 в пользу «зеленых». И лишь расторопность защитников, штанга и Кошечкин спасли «Магнитку» от более крупного счета. Хотя единственный гол получился несколько случайным и вызвал немало вопросов у Ильи Воробьева, не выпускавшего на лед свою пятерку, пока судьи все ему не объяснили.

Претензии с его стороны вполне можно обосновать. Шайба в том эпизоде попала в область колена Тимкину, тот сразу рухнул и затрясся от боли, но шайбой завладел Осала, что, по правилам, являлось поводом для остановки встречи. Единственное — он решил сразу же выбросить ее, отдав нечто вроде паса за спину. А в правилах записано, что нужно «надежно завладеть шайбой». Формально придраться можно. Пока Тимкин лежал, а со льда он без чужой помощи подняться не мог, «Ак Барс» легко распорядился внезапно появившейся возможностью поиграть «5 на 3».

Хороши были казанцы, чудо как хорошо. Но, как это часто бывает с Билялетдиновым, счет 1:0 показался ему вполне достаточным. И он, понятно, проявил осторожность. Очень зря. Было так весело и здорово. Но сначала забил Мозякин, заставив вспомнить о предматчевом баннере от фан-сектора, на котором Свитов, по-прежнему не играющий, сбивает капитана «Магнитки». Случайная шайба Глухова, казалось, вот-вот сделает мой прогноз правдоподобным. Но Зарипов — ну просто выжигает все напалмом в этом плей-офф. 15 шайб в 12 матчах. Фантастика. Ненаучная. После его второй шайбы за минуту и двадцать две секунды до конца народ застонал и потянулся на выход. Хоккей здесь еще живет, но ему осталось недолго.

ЗАРИПОВА ОСВИСТАЛИ

Случилось это после второй его шайбы. И это повеселило. Потому что на предматчевом представлении команд ему достались едва ли не самые бурные овации. Ну, разве что Ткачеву аплодировали так же. Ну и, конечно, Билялетдинова встречали восторгом. За это великолепный Данис поприветствовал трибуны поднятой клюшкой после финальной сирены. Получив еще одну порцию свиста. Ладно рекорд «Магнитки» — он в 36 лет повторил рекорд КХЛ по забитым в плей-офф голам. И матчей у него значительно меньше, чем у Дадонова. А впереди еще финал.

Билялетдинов удивил, но это длилось недолго. А в плей-офф, как говаривал великий Скотти Боумэн, соперника нужно удивлять постоянно. Вот даже Илья Воробьев удивил хотя бы невиданной разговорчивостью на пресс-конференции. А Билялетдинов снова бросал излюбленное: «Не готов ответить». С чем-то наподобие ухмылки. Ну и, конечно, сказал в ответ на вопрос «А реально ли вообще у чемпиона четыре матча подряд взять?»: «Будем стараться».

Игорь ЕРОНКО

из Казани.