«Металлург» обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Джастин Азеведо (13-я минута) и Михаил Глухов (46). У гостей отличились Сергей Мозякин (32) и Данис Зарипов (57, 59).

Мозякин забросил 53-ю шайбу и повторил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Вениамина Александрова по количеству заброшенных шайб в одном сезоне в чемпионатах страны. Форвард «Металлурга» Александр Семин провел 300-й матч в чемпионатах России. Зарипов отличился в 15-й раз в нынешнем плей-офф и преодолел отметку в 300 набранных очков за «Металлург».

Зарипов отличился в 15-й раз в нынешнем плей-офф и повторил рекорд форварда санкт-петербургского СКА Евгения Дадонова по количеству голов в розыгрыше Кубка Гагарина, Дадонов забросил 15 шайб в сезоне-2014/15. Кроме того, Зарипов преодолел отметку в 300 набранных очков за «Металлург».

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 30 марта в Казани.