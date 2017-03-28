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28 марта 2017, 21:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Джастин Азеведо (13-я минута) и Михаил Глухов (46). У гостей отличились Сергей Мозякин (32) и Данис Зарипов (57, 59).

Мозякин забросил 53-ю шайбу и повторил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Вениамина Александрова по количеству заброшенных шайб в одном сезоне в чемпионатах страны. Форвард «Металлурга» Александр Семин провел 300-й матч в чемпионатах России. Зарипов отличился в 15-й раз в нынешнем плей-офф и преодолел отметку в 300 набранных очков за «Металлург».

Зарипов отличился в 15-й раз в нынешнем плей-офф и повторил рекорд форварда санкт-петербургского СКА Евгения Дадонова по количеству голов в розыгрыше Кубка Гагарина, Дадонов забросил 15 шайб в сезоне-2014/15. Кроме того, Зарипов преодолел отметку в 300 набранных очков за «Металлург».

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 30 марта в Казани.

28.03.2017 19:00 Зрители 8701 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:3 Металлург Мг
(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов 59:00 Василий Кошечкин
1-й период
Дмитрий Казионов 11:37
12:13 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
Ярослав Хабаров 13:43
Данис Зарипов 16:52
2-й период
21:07 Дмитрий Обухов
27:09 Михаил Глухов
Ян Коварж 27:09
30:19 Василий Токранов
Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов) 31:55
Александр Будкин 32:46
36:48 Денис Хлыстов
Ярослав Хабаров 36:48
3-й период
Александр Семин 41:35
Александр Семин 41:35
45:56 Михаил Глухов
Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж) 56:08
Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж) 58:38
Овертайм
60:00 Альберт Яруллин
Статистика
10 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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Зарипов поверг Казань в уныние

Нападающий «Магнитки», в течение 12 сезонов выступавший за «Ак Барс», двумя голами в концовке третьего матча восточного финала сделал счет в серии 3−0 в пользу «Металлурга».
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