Зарипов повторил рекорд Дадонова по количеству голов в одном плей-офф КХЛ
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов побил рекорд Евгения Дадонова по количеству голов в одном розыгрыше Кубка Гагарина.
В третьем матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Зарипов забросил свою 15-ю шайбу в текущем
|28.03.2017 19:00
|Зрители 8701
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|2:3
|Металлург Мг
|(1:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
Вратари
|Эмиль Гарипов 59:00
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Дмитрий Казионов
|11:37
|12:13
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Яруллин)
|Ярослав Хабаров
|13:43
|Данис Зарипов
|16:52
|2-й период
|21:07
|Дмитрий Обухов
|27:09
|Михаил Глухов
|Ян Коварж
|27:09
|30:19
|Василий Токранов
|Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
|31:55
|Александр Будкин
|32:46
|36:48
|Денис Хлыстов
|Ярослав Хабаров
|36:48
|3-й период
|Александр Семин
|41:35
|Александр Семин
|41:35
|45:56
|Михаил Глухов
|Данис Зарипов (К. Ли, Ян Коварж)
|56:08
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, Ян Коварж)
|58:38
|Овертайм
|60:00
|Альберт Яруллин
Статистика
|10
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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