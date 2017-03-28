Зарипов повторил рекорд Дадонова по количеству голов в одном плей-офф КХЛ

В третьем матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Зарипов забросил свою 15-ю шайбу в текущем плей-офф. Евгений Дадонов установил этот рекорд в составе СКА в сезоне-2014/15, когда питерские «армейцы» выиграли Кубок Гагарина.