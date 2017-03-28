Мозякин повторил рекорд Александрова по числу голов в одном сезоне в чемпионатах страны
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска Сергей Мозякин повторил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Вениамина Александрова по количеству заброшенных шайб в одном сезоне в чемпионатах страны.
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Шайба, заброшенная в ворота казанского «Ак Барса» в третьем матче полуфинальной серии
Александров, скончавшийся 6 ноября 1991 года в возрасте 54 лет, всю игровую карьеру провел в армейском клубе (1955−1969). В составе команды он 10 раз становился чемпионом страны. В составе сборной СССР Александров дважды выигрывал Олимпийские игры (1964, 1968) и шесть раз чемпионаты мира (1963−1968). В 2007 году он был введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.
В нынешнем сезоне Мозякин забросил 48 шайб в регулярном чемпионате и пять — в
Рекорды Мозякина
В сезоне-2016/17 форвард уже установил множество достижений. Так, 11 марта Мозякин, выйдя на лед во встрече ¼ финала Кубка Гагарина с астанинским «Барысом», стал первым игроком, который провел 600 матчей в КХЛ. В конце февраля форвард в гостевом матче 1/8 финала Кубка Гагарина с пекинским «Куньлунем» отметился голом, набрав 1000-е очко в чемпионатах России.
19 января нападающий побил рекорд по количеству заброшенных шайб (36) в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, установленный американцем Стивом Мозесом в сезоне-2014/15 в составе финского «Йокерита», 1 февраля — рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, принадлежавший Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» набрал 80 очков, 3 февраля — рекорд Алексея Морозова по очкам в одном сезоне чемпионата России (84 очка).
13 сентября 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый им в ворота минского «Динамо», стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб.
Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в «Атлант», в 2011-м — в «Металлург». В декабре 2016 года в матче против «Барыса» Мозякин забросил 220-ю шайбу за «Металлург» и стал лучшим снайпером хоккейного клуба в истории. Предыдущим рекордсменом был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах, также Мозякин является лучшим бомбардиром команды в истории.
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