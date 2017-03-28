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28 марта 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Андрей Николишин заявил, что в среду встретится с руководством ПХК ЦСКА

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Чемпион мира 1993 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, а ныне тренер Андрей Николишин заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что в среду у него состоится встреча с руководством московского хоккейного клуба ЦСКА.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Р-Спорт», что руководство армейского клуба приняло решение назначить главным тренером команды Николишина, о чем официально будет объявлено до конца недели.

«С ЦСКА у меня встреча завтра, пока никаких переговоров нет», — сказал Николишин по телефону.

ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с занимавшим пост главного тренера Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон. Под его руководством в текущем сезоне московские армейцы победили в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф во втором раунде в шести матчах уступили ярославскому «Локомотиву» (2−4).

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Новости КХЛ

Андрей Николишин будет объявлен главным тренером ПХК ЦСКА до конца недели

Андрей Николишин будет объявлен главным тренером ПХК ЦСКА до конца недели

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА приняло решение назначить главным тренером команды Андрея Николишина, о его назначении официально будет объявлено до конца недели, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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