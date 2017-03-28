Андрей Николишин заявил, что в среду встретится с руководством ПХК ЦСКА

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Р-Спорт», что руководство армейского клуба приняло решение назначить главным тренером команды Николишина, о чем официально будет объявлено до конца недели.

«С ЦСКА у меня встреча завтра, пока никаких переговоров нет», — сказал Николишин по телефону.