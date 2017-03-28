Андрей Николишин заявил, что в среду встретится с руководством ПХК ЦСКА
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Чемпион мира 1993 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, а ныне тренер Андрей Николишин заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что в среду у него состоится встреча с руководством московского хоккейного клуба ЦСКА.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Р-Спорт», что руководство армейского клуба приняло решение назначить главным тренером команды Николишина, о чем официально будет объявлено до конца недели.
«С ЦСКА у меня встреча завтра, пока никаких переговоров нет», — сказал Николишин по телефону.
ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с занимавшим пост главного тренера Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон. Под его руководством в текущем сезоне московские армейцы победили в регулярном чемпионате КХЛ, а в
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