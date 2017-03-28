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28 марта 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Андрей Николишин будет объявлен главным тренером ПХК ЦСКА до конца недели

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА приняло решение назначить главным тренером команды Андрея Николишина, о его назначении официально будет объявлено до конца недели, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА приняло решение назначить главным тренером команды Андрея Николишина о его назначении официально будет объявлено до конца недели сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин ранее тренировал челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур».

В начале недели в ЦСКА было принято решение о назначении Николишина на должность главного тренера команды. В ближайшее время с 44-летним специалистом будет подписан контракт, после чего о назначении будет объявлено официально.

ЦСКА 23 марта объявил о расторжении контракта с занимавшим пост главного тренера Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон. Под его руководством в текущем сезоне московские армейцы победили в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф во втором раунде в шести матчах уступили ярославскому «Локомотиву» (2−4).

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