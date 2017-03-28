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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29233674/
28 марта 2017, 18:51 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

КХЛ оштрафовала Кудашова за брошенную на лед бутылку

СДК КДК рассмотрел эпизод третьего матча финальной серии Западной конференции «Локомотив» — СКА (1:2 ОТ), в котором наставник железнодорожников Алексей Кудашов бросил на лед бутылку с водой.

Ярославский клуб проигрывает в серии со счетом 0−3, следующий матч состоится 29 марта.

Лига приняла решение оставить без изменений наложенное на Кудашова наказание за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды. Также специалист будет подвергнут денежному штрафу.

27.03.2017 19:00 Зрители 9001 Плей-офф: Финалы конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 ОТ СКА
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
1-й период
Евгений Кетов 00:18
Ярно Коскиранта 09:07
17:10 Павел Красковский
18:12 Александр Кадейкин
18:12 Александр Кадейкин
Антон Белов 18:12
2-й период
26:32 Александр Полунин
29:17 Стаффан Кронвалль
29:17 Максим Тальбо
29:17 Якуб Накладал
Егор Рыков 29:17
Александр Хохлачев 29:17
Илья Каблуков 29:17
31:17 Стаффан Кронвалль
32:39 Михаил Пашнин
Ярно Коскиранта 32:39
36:59 Рушан Рафиков
3-й период
50:00
50:00
50:28 Максим Тальбо
Евгений Кетов 50:28
Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев) 51:59
54:38 Дмитрий Лугин
Роман Рукавишников 58:26
Овертайм
Николай Прохоркин 63:21
Александр Барабанов (Я. Коскиранта) 65:58
Статистика
53 Штрафное время 29
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
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