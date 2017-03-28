КХЛ оштрафовала Кудашова за брошенную на лед бутылку
СДК КДК рассмотрел эпизод третьего матча финальной серии Западной конференции «Локомотив» — СКА (1:2 ОТ), в котором наставник железнодорожников Алексей Кудашов бросил на лед бутылку с водой.
Ярославский клуб проигрывает в серии со счетом 0−3, следующий матч состоится 29 марта.
Лига приняла решение оставить без изменений наложенное на Кудашова наказание за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды. Также специалист будет подвергнут денежному штрафу.
|27.03.2017 19:00
|Зрители 9001
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
Вратари
|Александр Судницин
|Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
|1-й период
|Евгений Кетов
|00:18
|Ярно Коскиранта
|09:07
|17:10
|Павел Красковский
|18:12
|Александр Кадейкин
|18:12
|Александр Кадейкин
|Антон Белов
|18:12
|2-й период
|26:32
|Александр Полунин
|29:17
|Стаффан Кронвалль
|29:17
|Максим Тальбо
|29:17
|Якуб Накладал
|Егор Рыков
|29:17
|Александр Хохлачев
|29:17
|Илья Каблуков
|29:17
|31:17
|Стаффан Кронвалль
|32:39
|Михаил Пашнин
|Ярно Коскиранта
|32:39
|36:59
|Рушан Рафиков
|3-й период
|50:00
|50:00
|50:28
|Максим Тальбо
|Евгений Кетов
|50:28
|Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев)
|51:59
|54:38
|Дмитрий Лугин
|Роман Рукавишников
|58:26
|Овертайм
|Николай Прохоркин
|63:21
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|65:58
Статистика
|53
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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