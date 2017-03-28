КХЛ оштрафовала Кудашова за брошенную на лед бутылку

Ярославский клуб проигрывает в серии со счетом 0−3, следующий матч состоится 29 марта.

Лига приняла решение оставить без изменений наложенное на Кудашова наказание за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды. Также специалист будет подвергнут денежному штрафу.

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