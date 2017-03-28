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28 марта 2017, 18:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Канарейкин заявил, что не обсуждал с ХК «Спартак» возможность работы тренером команды

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший наставник хоккейного клуба «Авангард» Федор Канарейкин не обсуждал со «Спартаком» возможность работы главным тренером красно-белых. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что красно-белые рассматривают кандидатуру Канарейкина на должность главного тренера. Специалист возглавлял «Спартак» с 2012 по 2014 год.

«Спартак» на меня не выходил, со мной это не обсуждали, — сказал Канарейкин.

Канарейкин в нынешнем сезоне покинул пост главного тренера «Авангарда» — команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Гагарина.

«Желание работать у меня есть, и, по-моему, своей работой я все доказал. Работа была качественной, результат хороший. По поводу “Спартака”, давайте обсуждать темы по мере их поступления. Поступит предложение, будем рассматривать, из других клубов пока ничего не поступало — я пока только три дня как вернулся из Омска», — отметил Канарейкин.

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил ранее ТАСС, что клуб достиг устной договоренности с бывшим главным тренером «Сарыарки» Вадимом Епанчинцевым. Однако окончательное решение будет принято после заседания наблюдательного совета.

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