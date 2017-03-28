Канарейкин заявил, что не обсуждал с ХК «Спартак» возможность работы тренером команды
МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший наставник хоккейного клуба «Авангард» Федор Канарейкин не обсуждал со «Спартаком» возможность работы главным тренером
красно-белых. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что
«Спартак» на меня не выходил, со мной это не обсуждали, — сказал Канарейкин.
Канарейкин в нынешнем сезоне покинул пост главного тренера «Авангарда» — команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Гагарина.
«Желание работать у меня есть, и,
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил ранее ТАСС, что клуб достиг устной договоренности с бывшим главным тренером «Сарыарки» Вадимом Епанчинцевым. Однако окончательное решение будет принято после заседания наблюдательного совета.
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