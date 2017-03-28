Стали известны составы «Ак Барса» и «Магнитки» на третий матч серии
«Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на третий матч финала Восточной конференции.
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В состав казанской команды вернулся Денис Хлыстов, он займёт место во втором звене, а Владимир Ткачёв переведён в первую тройку. Артём Лукоянов и Стефан Эллиотт пропустят матч, вместо них сыграют Дмитрий Обухов и Роман Абросимов.
В составе «Магнитки» единственное изменение — вместо Григория Дронова седьмым защитником заявлен Александр Игошев.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Абросимов — Охтамаа, Токранов — Хлыстов — Чибисов;
Батыршин — Яруллин, Обухов — Малыхин — Варнаков;
Сидоров, Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Ли — Будкин, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Игошев, Платонов — Дм. Казионов — Калетник, Железков.
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