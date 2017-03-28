Стали известны составы «Ак Барса» и «Магнитки» на третий матч серии

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В состав казанской команды вернулся Денис Хлыстов, он займёт место во втором звене, а Владимир Ткачёв переведён в первую тройку. Артём Лукоянов и Стефан Эллиотт пропустят матч, вместо них сыграют Дмитрий Обухов и Роман Абросимов.



В составе «Магнитки» единственное изменение — вместо Григория Дронова седьмым защитником заявлен Александр Игошев.



«Ак Барс»:

Гарипов (Галимов);

Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;

Абросимов — Охтамаа, Токранов — Хлыстов — Чибисов;

Батыршин — Яруллин, Обухов — Малыхин — Варнаков;

Сидоров, Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев.

«Металлург» (Магнитогорск):

Кошечкин (Самсонов);

Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;

Ли — Будкин, Осала — Сантала — Сёмин;

Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;

Игошев, Платонов — Дм. Казионов — Калетник, Железков.