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28 марта 2017, 17:38 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Ак Барса» Голубев из-за травмы не сыграет до конца сезона

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Нападающий казанского «Ак Барса» Денис Голубев из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Голубев получил травму во втором матче финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга» (0:2). Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2−0, третий матч состоится во вторник в Казани.

«Голубев из-за полученной травмы в нынешнем сезоне больше не сыграет», — сообщил источник агентства.

Форвард провел семь матчей в текущем розыгрыше плей-офф, в которых не отметился набранными очками.

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МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов выведен из списка травмированных перед третьей игрой финала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщается на официальном сайте лиги.
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