Форвард «Ак Барса» Голубев из-за травмы не сыграет до конца сезона
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Нападающий казанского «Ак Барса» Денис Голубев из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Голубев получил травму во втором матче финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга» (0:2). Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2−0, третий матч состоится во вторник в Казани.
«Голубев
Форвард провел семь матчей в текущем розыгрыше
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