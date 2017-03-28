Форвард «Ак Барса» Голубев из-за травмы не сыграет до конца сезона

Голубев получил травму во втором матче финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга» (0:2). Магнитогорцы ведут в серии со счетом 2−0, третий матч состоится во вторник в Казани.

«Голубев из-за полученной травмы в нынешнем сезоне больше не сыграет», — сообщил источник агентства.