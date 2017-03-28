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28 марта 2017, 17:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Якупов: Трансферная политика «Нефтехимика» будет «заточена» под Назарова

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Новый генеральный директор нижнекамского «Нефтехимик» Раил Якупов заявил, что уже нашел общий язык с главным тренером хоккейного клуба Андреем Назаровым, а комплектование команды и вся трансферная политика будет «заточена» под пожелания специалиста.

Якупов 25 марта сообщил агентству «Р-Спорт» о своем назначении на должность генерального директора «Нефтехимика». Ранее этот пост занимал Виктор Левицкий, покинувший клуб после завершения регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого нижнекамцы не попали в плей-офф.

«Мы встретились с ним (с Назаровым) и очень хорошо побеседовали. Я считаю, что мы нашли общий язык. Знаете, иногда мы связываемся в день раз по 20. Могу заявить, что вся трансферная политика будет “заточена” под главного тренера. Я обещаю, что игроки, которых главный тренер не видит в составе, в нашу команду набираться не будут», — заявил Якупов, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

«Селекционная работа — процесс довольно сложный и предусмотреть все практически невозможно. Но я бы хотел, чтобы в этом деле было как можно меньше брака. Одним словом, мы должны свести ошибки к минимуму», — отметил Якупов.

Нефтехимик
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