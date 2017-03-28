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28 марта 2017, 13:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Захаркин назначен на пост главного тренера «Югры»

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назначен на пост главного тренера «Югры», сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ханты-мансийского хоккейного клуба Василий Филипенко.

Бывший главный тренер уфимского Салавата Юлаева Игорь Захаркин назначен на пост главного тренера Югры сообщил агентству Р-Спорт генеральный директор ханты-мансийского хоккейного клуба Василий Филипенко. Увеличить
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В сезоне-2016/17 «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ и не попала в плей-офф. По ходу сезона команду возглавляли Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин.

Захаркин 3 марта покинул пост главного тренера «Салавата». Его контракт был расторгнут по обоюдному согласию после того, как уфимцы со счетом 1−4 в серии проиграли в первом раунде плей-офф КХЛ казанскому «Ак Барсу».

«Игорь Захаркин будет новым главным тренером “Югры”, контракт рассчитан на один сезон», — сказал Филипенко по телефону.

Югра
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