Захаркин назначен на пост главного тренера «Югры»
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назначен на пост главного тренера «Югры», сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ханты-мансийского хоккейного клуба Василий Филипенко.
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В сезоне-2016/17 «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ и не попала в
Захаркин 3 марта покинул пост главного тренера «Салавата». Его контракт был расторгнут по обоюдному согласию после того, как уфимцы со счетом 1−4 в серии проиграли в первом раунде
«Игорь Захаркин будет новым главным тренером “Югры”, контракт рассчитан на один сезон», — сказал Филипенко по телефону.
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