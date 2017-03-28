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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29228360/
28 марта 2017, 13:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Салават Юлаев» продлил на два года контракт с Лазаревым

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Антоном Лазаревым.

Стороны подписали новое соглашение, срок действия которого заканчивается в 2019 году.

Лазарев перешел в «Салават Юлаев» из екатеринбургского «Автомобилиста» летом 2015 года. За два сезона в составе уфимского клуба 26-летний форвард провел 133 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 27 (12 голов + 15 передач) очков.

Салават Юлаев
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