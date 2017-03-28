«Салават Юлаев» продлил на два года контракт с Лазаревым

Стороны подписали новое соглашение, срок действия которого заканчивается в 2019 году.

Лазарев перешел в «Салават Юлаев» из екатеринбургского «Автомобилиста» летом 2015 года. За два сезона в составе уфимского клуба 26-летний форвард провел 133 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 27 (12 голов + 15 передач) очков.