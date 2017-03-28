«Салават Юлаев» продлил на два года контракт с Лазаревым
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Антоном Лазаревым.
Стороны подписали новое соглашение, срок действия которого заканчивается в 2019 году.
Лазарев перешел в «Салават Юлаев» из екатеринбургского «Автомобилиста» летом 2015 года. За два сезона в составе уфимского клуба 26-летний форвард провел 133 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 27 (12 голов + 15 передач) очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter