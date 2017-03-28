Зиновьев опроверг информацию об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ

Ранее российские СМИ сообщили, что «Металлург» и ханты-мансийская «Югра» могут покинуть КХЛ.

«В ряде СМИ в последнее время появляется информация о якобы сокращении лиги, состава участников КХЛ. В число “сокращаемых”, по их мнению, попадает новокузнецкий “Металлург”. От лица клуба и от лица, наверное, всех болельщиков города, мы конечно негативно смотрим на эту ситуацию и не находим поводов для исключения “Металлурга” из лиги. Мы не знаем и не понимаем, по каким критериям делаются такие заключения в СМИ о будто бы “исключении” нашего клуба из КХЛ. При этом знаем, что по финансовым показателям мы находимся не на последнем месте в лиге», — заявил Зиновьев, которого цитирует официальный сайт «Металлурга».

«К тому же в результате проведенной ревизионной проверки и соответствующих оптимизационных мероприятий в рамках действующего бюджета клуба изысканы дополнительные денежные средства, которые будут использованы при проведении трансферной политики на следующий сезон. Погашается и кредиторская задолженность, которая была ранее накоплена в “Металлурге” нашими предшественниками», — добавил генеральный директор.

По словам Зиновьева, в клубе уверены, что справятся со всеми вопросами и нет никакой паники, но подобные сообщения в СМИ могут негативно повлиять на имидж команды.

«Неподтвержденная информация, которая просачивается в некоторые СМИ, негативно сказывается на имидже “Металлурга” и проводимой трансферной политике. У нас есть наработки и уже достигнуты договоренности с игроками, которые котируются на российском рынке. Можно сказать, что это будут громкие приобретения», — отметил Зиновьев.