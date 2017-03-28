Тренер «Локомотива» Кудашов: Не бросал бутылку на лед
Главный наставник хоккейного клуба «Локомотив» Алексей Кудашов отметил, что в третьем матче полуфинальной серии
плей-офф Кубка Гагарина с питерским СКА не бросал бутылку на лед.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой армейцев с Невы в овертайме со счетом 2:1 ОТ. В середине третьего периода судьи удалили со скамейки запасных Кудашова до конца игры за бросок предмета на лед.
На вопрос бросал ли бутылку на лед специалист ответил: «Она просто выпала из рук. СКА с победой. Готовимся к следующей игре».
Главный тренер СКА Олег Знарок заключил, что игра получилась тяжелой. Также он сказал, что пока не знает подробности о травме финского голкипера Микко Коскинена, который на 18-й минуте покинул ледовую площадку. Напомним, счет в серии 3−0 в пользу команды из
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