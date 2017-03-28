Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29226324/
28 марта 2017, 11:00 | Хоккей: КХЛ | «Вести.Ру»

Тренер «Локомотива» Кудашов: Не бросал бутылку на лед

Главный наставник хоккейного клуба «Локомотив» Алексей Кудашов отметил, что в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина с питерским СКА не бросал бутылку на лед.

Главный наставник хоккейного клуба Локомотив Алексей <span class=error>Кудашов</span> отметил что в третьем матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Гагарина</span> с питерским <span class=error>СКА</span> не бросал бутылку на лед. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой армейцев с Невы в овертайме со счетом 2:1 ОТ. В середине третьего периода судьи удалили со скамейки запасных Кудашова до конца игры за бросок предмета на лед.

На вопрос бросал ли бутылку на лед специалист ответил: «Она просто выпала из рук. СКА с победой. Готовимся к следующей игре».

Главный тренер СКА Олег Знарок заключил, что игра получилась тяжелой. Также он сказал, что пока не знает подробности о травме финского голкипера Микко Коскинена, который на 18-й минуте покинул ледовую площадку. Напомним, счет в серии 3−0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

КХЛ: Судьи сработали правильно, удалив тренера «Локомотива» Кудашова в матче против СКА

КХЛ: Судьи сработали правильно, удалив тренера «Локомотива» Кудашова в матче против СКА

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьи поступили правильно, удалив до конца третьего матча финала Кубка Гагарина по хоккею в Западной конференции «Локомотив» — СКА главного тренера хозяев Алексея Кудашова за бросок постороннего предмета на лед. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.
Еще 7 новостей  Все новости