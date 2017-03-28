Тренер «Локомотива» Кудашов: Не бросал бутылку на лед

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Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой армейцев с Невы в овертайме со счетом 2:1 ОТ. В середине третьего периода судьи удалили со скамейки запасных Кудашова до конца игры за бросок предмета на лед.

На вопрос бросал ли бутылку на лед специалист ответил: «Она просто выпала из рук. СКА с победой. Готовимся к следующей игре».