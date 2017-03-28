Капитан хоккейного клуба «Ак Барс» Свитов выведен из списка травмированных
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов выведен из списка травмированных перед третьей игрой финала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщается на официальном сайте лиги.
«Ак Барс» во вторник проведет в Казани третий матч финала Востока против «Металлурга», который ведет в серии со счетом 2−0. Свитов пропустил последние три игры своей команды
Свитов в текущем розыгрыше
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