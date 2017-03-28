Капитан хоккейного клуба «Ак Барс» Свитов выведен из списка травмированных

«Ак Барс» во вторник проведет в Казани третий матч финала Востока против «Металлурга», который ведет в серии со счетом 2−0. Свитов пропустил последние три игры своей команды из-за травмы.

Свитов в текущем розыгрыше плей-офф провел 10 игр, в которых отметился 4 баллами за результативность (два гола и две передачи).