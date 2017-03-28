КХЛ: Судьи сработали правильно, удалив тренера «Локомотива» Кудашова в матче против СКА
МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьи поступили правильно, удалив до конца третьего матча финала Кубка Гагарина по хоккею в Западной конференции «Локомотив» — СКА главного тренера хозяев Алексея Кудашова за бросок постороннего предмета на лед. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.
Кудашов был наказан за бросок бутылки на лед. СКА победил «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с главными судьями Романом Гофманом и Константином Олениным.
«Ярославцы пытались доказать, что Алексей Кудашов не бросал бутылку, но линейный арбитр в данном эпизоде смотрел на главного тренера “Локомотива”, контролировал скамейки и четко увидел, что в данном эпизоде Кудашов бросил бутылку с водой на лед, что карается двухминутным малым скамеечным штрафом плюс 20-минутным штрафом до конца игры. В данном случае судьи поступили совершенно правильно», — сказал Анисимов.
Во втором периоде после массовой драки арбитры выписали штрафы трем игрокам в обеих командах. По пять минут получили армейцы Александр Хохлачев, Илья Каблуков и Егор Рыков, а также хоккеисты «Локомотива» Максим Тальбо, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Кронвалль в том эпизоде за грубость был наказан малым двухминутным штрафом.
«В том эпизоде арбитры также поступили правильно согласно тем рекомендациям, которые есть в КХЛ. Главный принцип арбитра: как можно больше игроков оставить в игре и как можно меньше наложить штрафов — эта философия прививается еще у нас с Молодежной хоккейной лиги и ДЮСШ. Было три хороших полноценных драки, но не было грубости, что было квалифицировано арбитрами, и правильно было определено, с чего все началось».
«В правилах игры в хоккей сезона-2016/17 КХЛ указано, что в случае драки игроки просто получают по пять минут — в этом плане у нас немножко разные правила с IIHF (Международная федерация хоккея — прим. ТАСС), и, как я считаю, наше правило более прогрессивное», — добавил Анисимов.
По словам Анисимова, арбитры работают на данный момент на «четверку» в финалах конференций КХЛ. «Каждый матч серии не похож друг на друга, но на твердую “четверку” однозначно судьи работают, — сказал Анисимов. — Это не может не радовать — есть психологическое воздействие судей через разные СМИ, но они у нас опытные ребята».
Арбитры выдерживают стандарты, которые требует от них при работе департамент судейства лиги, считает Анисимов. «Да, судьи у нас не роботы — их помарки мы разбираем после каждой игры, и мы указываем им на это, чтобы в дальнейшем судьи у нас не допускали
Следующий матч «Локомотив» и СКА проведут 29 марта в Ярославле. Счет в серии до четырех побед 3−0 в пользу СКА.
|27.03.2017 19:00
|Зрители 9001
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
|1-й период
|Евгений Кетов
|00:18
|Ярно Коскиранта
|09:07
|17:10
|Павел Красковский
|18:12
|Александр Кадейкин
|18:12
|Александр Кадейкин
|Антон Белов
|18:12
|2-й период
|26:32
|Александр Полунин
|29:17
|Стаффан Кронвалль
|29:17
|Максим Тальбо
|29:17
|Якуб Накладал
|Егор Рыков
|29:17
|Александр Хохлачев
|29:17
|Илья Каблуков
|29:17
|31:17
|Стаффан Кронвалль
|32:39
|Михаил Пашнин
|Ярно Коскиранта
|32:39
|36:59
|Рушан Рафиков
|3-й период
|50:00
|50:00
|50:28
|Максим Тальбо
|Евгений Кетов
|50:28
|Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев)
|51:59
|54:38
|Дмитрий Лугин
|Роман Рукавишников
|58:26
|Овертайм
|Николай Прохоркин
|63:21
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|65:58
|53
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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