КХЛ: Судьи сработали правильно, удалив тренера «Локомотива» Кудашова в матче против СКА

Кудашов был наказан за бросок бутылки на лед. СКА победил «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с главными судьями Романом Гофманом и Константином Олениным.

«Ярославцы пытались доказать, что Алексей Кудашов не бросал бутылку, но линейный арбитр в данном эпизоде смотрел на главного тренера “Локомотива”, контролировал скамейки и четко увидел, что в данном эпизоде Кудашов бросил бутылку с водой на лед, что карается двухминутным малым скамеечным штрафом плюс 20-минутным штрафом до конца игры. В данном случае судьи поступили совершенно правильно», — сказал Анисимов.

Во втором периоде после массовой драки арбитры выписали штрафы трем игрокам в обеих командах. По пять минут получили армейцы Александр Хохлачев, Илья Каблуков и Егор Рыков, а также хоккеисты «Локомотива» Максим Тальбо, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Кронвалль в том эпизоде за грубость был наказан малым двухминутным штрафом.

«В том эпизоде арбитры также поступили правильно согласно тем рекомендациям, которые есть в КХЛ. Главный принцип арбитра: как можно больше игроков оставить в игре и как можно меньше наложить штрафов — эта философия прививается еще у нас с Молодежной хоккейной лиги и ДЮСШ. Было три хороших полноценных драки, но не было грубости, что было квалифицировано арбитрами, и правильно было определено, с чего все началось».

«В правилах игры в хоккей сезона-2016/17 КХЛ указано, что в случае драки игроки просто получают по пять минут — в этом плане у нас немножко разные правила с IIHF (Международная федерация хоккея — прим. ТАСС), и, как я считаю, наше правило более прогрессивное», — добавил Анисимов.

По словам Анисимова, арбитры работают на данный момент на «четверку» в финалах конференций КХЛ. «Каждый матч серии не похож друг на друга, но на твердую “четверку” однозначно судьи работают, — сказал Анисимов. — Это не может не радовать — есть психологическое воздействие судей через разные СМИ, но они у нас опытные ребята».

Арбитры выдерживают стандарты, которые требует от них при работе департамент судейства лиги, считает Анисимов. «Да, судьи у нас не роботы — их помарки мы разбираем после каждой игры, и мы указываем им на это, чтобы в дальнейшем судьи у нас не допускали каких-то помарок. Но судьи — не главные действующие лица в обеих сериях», — отметил он.

Следующий матч «Локомотив» и СКА проведут 29 марта в Ярославле. Счет в серии до четырех побед 3−0 в пользу СКА.