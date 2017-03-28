Майк Кинэн: Нынешний СКА вышел бы в плей-офф НХЛ

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Майка Кинэна, возглавившего «Куньлунь» и сборную Китая сразу, я вылавливал неделю. То он ездил в Гонконг, где, оказывается, есть целая хоккейная академия, то с кем-то встречался, то обсуждал программу развития хоккея — в общем, сразу включился в работу по полной. В работу, которая потребует невероятного количества сил. Правда, Железный Майк, несмотря на 67-летний возраст, бодр, полон сил и энергичен. Пара лет простоя в этом смысле только на пользу.

В РОССИИ ХОТЕЛИ СВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ТРЕНЕРОВ К НУЛЮ

— Вы по-прежнему считаете, что в российских клубах КХЛ есть некий запрет на работу иностранным тренерам?

— Я знаю, что «Салават Юлаев» возглавил Эркка Вестерлунд. Это тренер, чьих знаний и опыта более чем достаточно, чтобы работать в КХЛ. В Китае, конечно, запретов никаких нет. Потому что нет и тренеров. На то, чтобы их воспитать, потребуется некоторое время. Но в России определенно хотели свести количество иностранных тренеров к нулю. Еще в прошлом сезоне не осталось ни одного. Сейчас вот появился один финн, и мне крайне интересно, как изменится картина. Мне кажется, люди из-за рубежа могли бы помочь сделать лигу сильнее.

— Вы, кстати, недавно сказали, что топ-клубы КХЛ были бы конкурентоспособны в НХЛ. Что они не уступают середнякам заокеанской лиги.

— Я абсолютно в этом уверен. Конечно, там другой хоккей, потому что площадка значительно меньше. Но если бы мы перевезли клубы НХЛ на широкий лед — получили бы интересные результаты. Потому что команды КХЛ к нему привычны. И даже середняки могли бы что-то противопоставить соперникам. А вот на маленьком льду было бы уже по-другому. Да, в Тольятти и Владивостоке площадки узкие, но их всего две. Тем не менее я не сомневаюсь в том, что лучшие команды КХЛ даже на маленьком льду способны обыгрывать энхаэловские.

— СКА смог бы выйти в плей-офф в НХЛ?

— Я думаю, петербуржцы вышли бы в плей-офф за океаном.

— А кто в итоге выиграет Кубок Гагарина?

— СКА — фаворит. Я не говорю, что у «Магнитки» нет шансов. Более того, даже в нынешней ситуации выиграть может любой из четырех оставшихся клубов. Но СКА — безусловный фаворит.

— Сможет ли «Куньлунь» рассматриваться в данном контексте?

— Через какое-то время. Вообще для меня было очень приятно возглавить китайский клуб. Новое приключение в новом государстве. В России поработал — теперь еще и Китай захвачу. А еще это хорошая возможность применить весь свой опыт и знания, закладывая базу для развития хоккея в огромной стране, которая хочет играть на высоком уровне. Приложить к этому руку дорогого стоит. Что особенно важно, наше руководство преисполнено энтузиазма, узнав для себя много нового за прошедший год с тех пор, как «Куньлунь» появился в КХЛ.

— Вы ведь еще и сборной в Китае будете заведовать. И фактически вам придется создать работающий механизм на пустом месте, не имея даже деталей для него.

— Это, конечно, серьезнейший вызов. Но я думаю, что мы найдем недостающие детали. Я знаю некоторых китайских игроков, которые перебрались за океан и которые могли бы нам помочь. Не сказать, что это хоккеисты высокого уровня, но они обладают определенным потенциалом. Некоторые из них были задрафтованы в НХЛ. Или претендуют на то, чтобы быть выбранными. А это о чем-то говорит. И вот этот момент меня воодушевляет. У нас будет неплохой ресурс для старта. И с обеих сторон есть понимание всех процессов, того, как вернуть их на родину и интегрировать в создаваемую систему.

НАШ РЕСУРС — ВЫХОДЦЫ ИЗ КИТАЯ, ИГРАЮЩИЕ ЗА ОКЕАНОМ

— Насколько мне известно, вы планируете организовать тренировочные лагеря в Бостоне и Торонто. И по их итогам провести что-то вроде драфта. Вы сами будете отсматривать хоккеистов?

— Эти лагеря будут для юниорских сборных, женской и мужской. Естественно, будет идти селекционный процесс. В Пекине организуем сбор для молодежной сборной. Но с командой КХЛ эти сборы никак не связаны.

— И вы считаете, что за пять лет Китай сможет стать хоть немного конкурентоспособным?

— Это масштабнейшая работа, но вполне осуществимая. У нас есть пять лет на то, чтобы найти 25 игроков. И у нас будет из чего выбрать. Многие выходцы из Китая играют в молодежных хоккейных лигах Канады, какая-то часть — в профессиональных хоккейных лигах Северной Америки, есть даже пара человек в НХЛ. Все они у нас на карандаше. И с их помощью мы за пять лет справимся. Оформление гражданства, если у них были или есть родственники в Китае, решаемо. Договориться с ними — тоже.

— Пойти по пути некоторых других сборных, натурализующих канадцев и американцев, не имеющих отношения к государствам, гражданами которых они становятся, для вас не вариант?

— Это вариант, но я пока не могу сказать что-то конкретное на этот счет. Слишком рано.

— На ближайший сезон вам поставили две задачи: выйти во второй раунд плей-офф КХЛ и наиграть в «Куньлуне» пятерку китайцев. Какая из них важнее?

— Идея состоит в том, что нужно выстроить фундамент, который помог бы добиваться успеха на постоянной основе. При этом если вы давно работаете в хоккее, то должны понимать, что в достижении конкретного результата есть немало непредсказуемых факторов. Однако мы обязательно заложим базу под будущие успехи и попытаемся поднять общий уровень мастерства, что должно помочь сделать следующий шаг после такого удачного первого — в стартовый же сезон команда пробилась в восьмерку на «Востоке». А что касается китайского звена — для начала нужно оценить уровень китайских хоккеистов. Посмотреть их в деле в тренировочном лагере. Цели могут быть скорректированы.

— Судя по всему, подтягивать китайцев вы планируете в фарм-клубе в ВХЛ и молодежной команде в МХЛ, которые планируется запустить со следующего сезона?

— Нам просто необходима такая вертикаль под клуб КХЛ. Молодежная и взрослая команды, которые играют на более низком уровне. Это поможет растить хоккеистов. Владельцы «Куньлуня» понимают, что три команды затребуют очень большой работы, но таков наш план.

— Кто войдет в ваш тренерский штаб? И кто будет работать в фарм-клубах? Была информация, что с вами будут трудиться Айван Занатта и Игорь Кравчук.

— Это всего лишь слухи. Я еще ни с кем не говорил на этот счет. На данный момент нам еще только предстоит составить список кандидатов, а потом уже будем выбирать. Никаких решений ни по одному тренеру еще не принято. Это еще будет обсуждаться. Рассмотрим разные варианты. У меня, собственно, голова сейчас чуть о другом болит. Я в Пекине и занимаюсь тем, чтобы внедрить программы подготовки хоккеистов.

— Вы ведь пришли в «Куньлунь» как советник. А в итоге стали главным тренером. Таков был изначальный план?

— Нет. Роман Ротенберг порекомендовал меня владельцам «Куньлуня», которые искали того, кто смог бы помочь в управлении командой и в подготовке к Олимпиаде-2022. Я встретился с людьми из правительства Китая, с владельцами, мы оговорили мои функции. Ну, а затем уже, через некоторое время, во время моего визита в Китай, мне предложили стать главным тренером. Я долго не думал.