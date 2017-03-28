Майк Кинэн: Нынешний СКА вышел бы в плей-офф НХЛ
На прошлой неделе канадский тренер вернулся в КХЛ, подписав контракт с китайским «Куньлунем». А вчера легендарный специалист дал «СЭ» первое интервью после назначения.
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Майка Кинэна, возглавившего «Куньлунь» и сборную Китая сразу, я вылавливал неделю. То он ездил в Гонконг, где, оказывается, есть целая хоккейная академия, то с
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— Вы
— Я знаю, что «Салават Юлаев» возглавил Эркка Вестерлунд. Это тренер, чьих знаний и опыта более чем достаточно, чтобы работать в КХЛ. В Китае, конечно, запретов никаких нет. Потому что нет и тренеров. На то, чтобы их воспитать, потребуется некоторое время. Но в России определенно хотели свести количество иностранных тренеров к нулю. Еще в прошлом сезоне не осталось ни одного. Сейчас вот появился один финн, и мне крайне интересно, как изменится картина. Мне кажется, люди
— Вы, кстати, недавно сказали, что
— Я абсолютно в этом уверен. Конечно, там другой хоккей, потому что площадка значительно меньше. Но если бы мы перевезли клубы НХЛ на широкий лед — получили бы интересные результаты. Потому что команды КХЛ к нему привычны. И даже середняки могли бы
— СКА смог бы выйти в
— Я думаю, петербуржцы вышли бы в
— А кто в итоге выиграет Кубок Гагарина?
— СКА — фаворит. Я не говорю, что у «Магнитки» нет шансов. Более того, даже в нынешней ситуации выиграть может любой из четырех оставшихся клубов. Но СКА — безусловный фаворит.
— Сможет ли «Куньлунь» рассматриваться в данном контексте?
— Через
— Вы ведь еще и сборной в Китае будете заведовать. И фактически вам придется создать работающий механизм на пустом месте, не имея даже деталей для него.
— Это, конечно, серьезнейший вызов. Но я думаю, что мы найдем недостающие детали. Я знаю некоторых китайских игроков, которые перебрались за океан и которые могли бы нам помочь. Не сказать, что это хоккеисты высокого уровня, но они обладают определенным потенциалом. Некоторые из них были задрафтованы в НХЛ. Или претендуют на то, чтобы быть выбранными. А это о
НАШ РЕСУРС — ВЫХОДЦЫ ИЗ КИТАЯ, ИГРАЮЩИЕ ЗА ОКЕАНОМ
— Насколько мне известно, вы планируете организовать тренировочные лагеря в Бостоне и Торонто. И по их итогам провести
— Эти лагеря будут для юниорских сборных, женской и мужской. Естественно, будет идти селекционный процесс. В Пекине организуем сбор для молодежной сборной. Но с командой КХЛ эти сборы никак не связаны.
— И вы считаете, что за пять лет Китай сможет стать хоть немного конкурентоспособным?
— Это масштабнейшая работа, но вполне осуществимая. У нас есть пять лет на то, чтобы найти 25 игроков. И у нас будет из чего выбрать. Многие выходцы из Китая играют в молодежных хоккейных лигах Канады,
— Пойти по пути некоторых других сборных, натурализующих канадцев и американцев, не имеющих отношения к государствам, гражданами которых они становятся, для вас не вариант?
— Это вариант, но я пока не могу сказать
— На ближайший сезон вам поставили две задачи: выйти во второй раунд
— Идея состоит в том, что нужно выстроить фундамент, который помог бы добиваться успеха на постоянной основе. При этом если вы давно работаете в хоккее, то должны понимать, что в достижении конкретного результата есть немало непредсказуемых факторов. Однако мы обязательно заложим базу под будущие успехи и попытаемся поднять общий уровень мастерства, что должно помочь сделать следующий шаг после такого удачного первого — в стартовый же сезон команда пробилась в восьмерку на «Востоке». А что касается китайского звена — для начала нужно оценить уровень китайских хоккеистов. Посмотреть их в деле в тренировочном лагере. Цели могут быть скорректированы.
— Судя по всему, подтягивать китайцев вы планируете в
— Нам просто необходима такая вертикаль под клуб КХЛ. Молодежная и взрослая команды, которые играют на более низком уровне. Это поможет растить хоккеистов. Владельцы «Куньлуня» понимают, что три команды затребуют очень большой работы, но таков наш план.
— Кто войдет в ваш тренерский штаб? И кто будет работать в
— Это всего лишь слухи. Я еще ни с кем не говорил на этот счет. На данный момент нам еще только предстоит составить список кандидатов, а потом уже будем выбирать. Никаких решений ни по одному тренеру еще не принято. Это еще будет обсуждаться. Рассмотрим разные варианты. У меня, собственно, голова сейчас чуть о другом болит. Я в Пекине и занимаюсь тем, чтобы внедрить программы подготовки хоккеистов.
— Вы ведь пришли в «Куньлунь» как советник. А в итоге стали главным тренером. Таков был изначальный план?
— Нет. Роман Ротенберг порекомендовал меня владельцам «Куньлуня», которые искали того, кто смог бы помочь в управлении командой и в подготовке к Олимпиаде-2022. Я встретился с людьми из правительства Китая, с владельцами, мы оговорили мои функции. Ну, а затем уже, через некоторое время, во время моего визита в Китай, мне предложили стать главным тренером. Я долго не думал.
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