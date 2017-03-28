Квартальнов может возглавить «Авангард» вместо Скабелки

Несмотря на то, что у омского клуба была предварительная договорённость с белорусским специалистом, который в ближайшее время должен был возглавить «ястребов», после увольнения Квартальнова из ЦСКА его кандидатура заинтересовала руководство «Авангарда».



На данный момент между Квартальновым и «Авангардом» ведутся переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта. Напомним, что «Авангард» не стал продлевать соглашение с Фёдором Канарейкиным, а ЦСКА после вылета от «Локомотива» расторг контракт с Квартальновым.