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28 марта 2017, 0:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Квартальнов может возглавить «Авангард» вместо Скабелки

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Авангарда» может стать не Андрей Скабелка, а Дмитрий Квартальнов.

Несмотря на то, что у омского клуба была предварительная договорённость с белорусским специалистом, который в ближайшее время должен был возглавить «ястребов», после увольнения Квартальнова из ЦСКА его кандидатура заинтересовала руководство «Авангарда».

На данный момент между Квартальновым и «Авангардом» ведутся переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта. Напомним, что «Авангард» не стал продлевать соглашение с Фёдором Канарейкиным, а ЦСКА после вылета от «Локомотива» расторг контракт с Квартальновым.

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