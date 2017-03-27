Александр Гуськов: Почему тренеры «Локомотива» не попросили просмотр гола?

— Почему «Локомотив», опять уверенно начав матч, с позиции силы, снова уступил?

— Думаю, игроки Ярославля наступили на свои старые грабли. Они создали больше моментов, диктовали свои условия, особенно в первом периоде. Но предоставили сопернику шанс, которым тот и воспользовался. Подарки такой мастеровитой команде, как СКА, делать нельзя. Она с благодарностью их принимает, что доказывает эта серия.

— Подарок — это те две минуты за полетевшую с лавки бутылку с водой?

— Да. И не важно, кто ее бросил — Алексей Кудашов или кто-то из его помощников. Думаю, если бы не эти две минуты меньшинства, хозяева сохранили бы победный счет. Хотя в третьем периоде играли не лучшим образом, сушили игру. Впрочем, и контратаки опасные проводили. Вспомним бросок с усов Петри Контиолы, с которым справился Игорь Шестеркин.

— Выход за две минуты до конца первого периода Шестеркина — это…

— Еще один ключевой момент матча. Вспомним, его дебют в плей-офф. Вышел в овертайме первого матча и едва не пропустил после первого же броска. Того же Контиолы. Шайба, как сейчас модно говорить, облизала обе стойки и вылетела в поле. Шестеркин молодец. Когда в него на полном ходу врезался Александр Кадейкин — а это центнер живого веса — и виду не подал, встал, отряхнулся и продолжил матч. Замена вратаря лишь мобилизовала его партнеров. Те старались максимально разгрузить дебютанта. Завелись. Во многом по этой причине вспыхивали потасовки.

— Кому доверят ворота СКА в четвертом матче серии, который может стать последним?

— Харийс Витолиньш сказал, что травма Микко Коскинена пустяковая, поэтому… Впрочем, решать тренерам. Но если выйдет Шестеркин, не удивлюсь.

— Что случилось с хваленым большинством бригады легионеров «Локомотива»?

— И я задаюсь этим вопросом. Эти парни давно не забивали, наверное, поэтому тренеры сделали на них ставку. Ждали, когда их прорвет. А прорвало….

— …Александра Барабанова.

— Да. Парень, которого в сборную вызывали, не забивал 37 матчей. В последний раз, поразил ворота… «Локомотива» перед новым годом. И забил Александр волшебно — протащил шайбу через всю площадку и на паузе отправил ее в ворота. И это в плей-офф! Молодец! Его прорвало, а легионеров «Локомотива» — нет. Да и вообще в СКА в нужный момент умеет выстрелить буквально каждый. Команда Олега Знарка потеряла Павла Дацюка, но в ее рядах находятся, как в песне поется, честолюбивые дублеры. Похвалы заслуживают и молодые ярославцы — Павел Красковский, Александр Полунин, Егор Коршков. Гол Красковского напомнил мне о Дацюке, который так же, с лопаты, вогнал шайбу под перекладину ворот «Витязя» в Подольске.

— Несколько раз прокрутили повтор гола Барабанова. Пока он держал мхатовскую паузу, Илья Ковальчук заехал в площадь ворот. Почему тренеры «Локомотива» не воспользовались новинкой в правилах и не попросили судей просмотра эпизода?

— Сам удивляюсь. Ныне ведь от людей в полосатых свитерах требуют ходить в кино по поводу и без. Может, лавку хозяев, где не было главного тренера, охватило отчаяние и растерянность? И помощники Кудашова попросту забыли о такой возможности?