Александр Гуськов: Почему тренеры «Локомотива» не попросили просмотр гола?
Двукратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов — о третьем матче серии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Почему «Локомотив», опять уверенно начав матч, с позиции силы, снова уступил?
— Думаю, игроки Ярославля наступили на свои старые грабли. Они создали больше моментов, диктовали свои условия, особенно в первом периоде. Но предоставили сопернику шанс, которым тот и воспользовался. Подарки такой мастеровитой команде, как СКА, делать нельзя. Она с благодарностью их принимает, что доказывает эта серия.
— Подарок — это те две минуты за полетевшую с лавки бутылку с водой?
— Да. И не важно, кто ее бросил — Алексей Кудашов или
— Выход за две минуты до конца первого периода Шестеркина — это…
— Еще один ключевой момент матча. Вспомним, его дебют в
— Кому доверят ворота СКА в четвертом матче серии, который может стать последним?
— Харийс Витолиньш сказал, что травма Микко Коскинена пустяковая, поэтому… Впрочем, решать тренерам. Но если выйдет Шестеркин, не удивлюсь.
— Что случилось с хваленым большинством бригады легионеров «Локомотива»?
— И я задаюсь этим вопросом. Эти парни давно не забивали, наверное, поэтому тренеры сделали на них ставку. Ждали, когда их прорвет. А прорвало….
— …Александра Барабанова.
— Да. Парень, которого в сборную вызывали, не забивал 37 матчей. В последний раз, поразил ворота… «Локомотива» перед новым годом. И забил Александр волшебно — протащил шайбу через всю площадку и на паузе отправил ее в ворота. И это в
— Несколько раз прокрутили повтор гола Барабанова. Пока он держал мхатовскую паузу, Илья Ковальчук заехал в площадь ворот. Почему тренеры «Локомотива» не воспользовались новинкой в правилах и не попросили судей просмотра эпизода?
— Сам удивляюсь. Ныне ведь от людей в полосатых свитерах требуют ходить в кино по поводу и без. Может, лавку хозяев, где не было главного тренера, охватило отчаяние и растерянность? И помощники Кудашова попросту забыли о такой возможности?
|27.03.2017 19:00
|Зрители 9001
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
|1-й период
|Евгений Кетов
|00:18
|Ярно Коскиранта
|09:07
|17:10
|Павел Красковский
|18:12
|Александр Кадейкин
|18:12
|Александр Кадейкин
|Антон Белов
|18:12
|2-й период
|26:32
|Александр Полунин
|29:17
|Стаффан Кронвалль
|29:17
|Максим Тальбо
|29:17
|Якуб Накладал
|Егор Рыков
|29:17
|Александр Хохлачев
|29:17
|Илья Каблуков
|29:17
|31:17
|Стаффан Кронвалль
|32:39
|Михаил Пашнин
|Ярно Коскиранта
|32:39
|36:59
|Рушан Рафиков
|3-й период
|50:00
|50:00
|50:28
|Максим Тальбо
|Евгений Кетов
|50:28
|Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев)
|51:59
|54:38
|Дмитрий Лугин
|Роман Рукавишников
|58:26
|Овертайм
|Николай Прохоркин
|63:21
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|65:58
|53
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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