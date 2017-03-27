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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29222347/
27 марта 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Александр Гуськов: Почему тренеры «Локомотива» не попросили просмотр гола?

Двукратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов — о третьем матче серии.

Двукратный чемпион России заслуженный мастер спорта Александр Гуськов — о третьем матче серии. Увеличить
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— Почему «Локомотив», опять уверенно начав матч, с позиции силы, снова уступил?
— Думаю, игроки Ярославля наступили на свои старые грабли. Они создали больше моментов, диктовали свои условия, особенно в первом периоде. Но предоставили сопернику шанс, которым тот и воспользовался. Подарки такой мастеровитой команде, как СКА, делать нельзя. Она с благодарностью их принимает, что доказывает эта серия.

— Подарок — это те две минуты за полетевшую с лавки бутылку с водой?
— Да. И не важно, кто ее бросил — Алексей Кудашов или кто-то из его помощников. Думаю, если бы не эти две минуты меньшинства, хозяева сохранили бы победный счет. Хотя в третьем периоде играли не лучшим образом, сушили игру. Впрочем, и контратаки опасные проводили. Вспомним бросок с усов Петри Контиолы, с которым справился Игорь Шестеркин.

— Выход за две минуты до конца первого периода Шестеркина — это…
— Еще один ключевой момент матча. Вспомним, его дебют в плей-офф. Вышел в овертайме первого матча и едва не пропустил после первого же броска. Того же Контиолы. Шайба, как сейчас модно говорить, облизала обе стойки и вылетела в поле. Шестеркин молодец. Когда в него на полном ходу врезался Александр Кадейкин — а это центнер живого веса — и виду не подал, встал, отряхнулся и продолжил матч. Замена вратаря лишь мобилизовала его партнеров. Те старались максимально разгрузить дебютанта. Завелись. Во многом по этой причине вспыхивали потасовки.

— Кому доверят ворота СКА в четвертом матче серии, который может стать последним?
— Харийс Витолиньш сказал, что травма Микко Коскинена пустяковая, поэтому… Впрочем, решать тренерам. Но если выйдет Шестеркин, не удивлюсь.

— Что случилось с хваленым большинством бригады легионеров «Локомотива»?
— И я задаюсь этим вопросом. Эти парни давно не забивали, наверное, поэтому тренеры сделали на них ставку. Ждали, когда их прорвет. А прорвало….

— …Александра Барабанова.
— Да. Парень, которого в сборную вызывали, не забивал 37 матчей. В последний раз, поразил ворота… «Локомотива» перед новым годом. И забил Александр волшебно — протащил шайбу через всю площадку и на паузе отправил ее в ворота. И это в плей-офф! Молодец! Его прорвало, а легионеров «Локомотива» — нет. Да и вообще в СКА в нужный момент умеет выстрелить буквально каждый. Команда Олега Знарка потеряла Павла Дацюка, но в ее рядах находятся, как в песне поется, честолюбивые дублеры. Похвалы заслуживают и молодые ярославцы — Павел Красковский, Александр Полунин, Егор Коршков. Гол Красковского напомнил мне о Дацюке, который так же, с лопаты, вогнал шайбу под перекладину ворот «Витязя» в Подольске.

— Несколько раз прокрутили повтор гола Барабанова. Пока он держал мхатовскую паузу, Илья Ковальчук заехал в площадь ворот. Почему тренеры «Локомотива» не воспользовались новинкой в правилах и не попросили судей просмотра эпизода?
— Сам удивляюсь. Ныне ведь от людей в полосатых свитерах требуют ходить в кино по поводу и без. Может, лавку хозяев, где не было главного тренера, охватило отчаяние и растерянность? И помощники Кудашова попросту забыли о такой возможности?

27.03.2017 19:00 Зрители 9001 Плей-офф: Финалы конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 ОТ СКА
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
1-й период
Евгений Кетов 00:18
Ярно Коскиранта 09:07
17:10 Павел Красковский
18:12 Александр Кадейкин
18:12 Александр Кадейкин
Антон Белов 18:12
2-й период
26:32 Александр Полунин
29:17 Стаффан Кронвалль
29:17 Максим Тальбо
29:17 Якуб Накладал
Егор Рыков 29:17
Александр Хохлачев 29:17
Илья Каблуков 29:17
31:17 Стаффан Кронвалль
32:39 Михаил Пашнин
Ярно Коскиранта 32:39
36:59 Рушан Рафиков
3-й период
50:00
50:00
50:28 Максим Тальбо
Евгений Кетов 50:28
Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев) 51:59
54:38 Дмитрий Лугин
Роман Рукавишников 58:26
Овертайм
Николай Прохоркин 63:21
Александр Барабанов (Я. Коскиранта) 65:58
Статистика
53 Штрафное время 29
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Локомотив
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