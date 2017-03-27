Роскошные голы питерца Барабанова и ярославца Красковского, три зрелищные драки, сумасшедшие спасения вратарей и травма Коскинена, удаление главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова (по его словам, он выронил на лед бутылку с водой, а не кинул ее), стоившее его команде пропущенной шайбы — и все это в одном матче! Нет, такая «огненная» серия не должна заканчиваться быстро. Третье подряд поражение волжан в финале «Запада» стало несправедливостью мирового значения. Как минимум одну победу ярославцы заслужили еще в Санкт-Петербурге, где играли с фаворитом на равных. В плане психологии они после двух поражений не просели ни на миллиметр и дома смогли прибавить еще. И откуда только это берется?

Кудашов в свое время играл под руководством нынешнего оппонента Олега Знарка в ХК МВД и пользовался в команде большим авторитетом. В том числе и за умение вдохновить партнеров на бой нужными словами. Сейчас он оказался в схожей ситуации, когда ему и его «Локомотиву» противостоит фаворит со своими многочисленными звездами. При этом Кудашов, как рассказывают, не кричит лишний раз, а умеет завести своих игроков без надрыва. В третьем матче ярость хозяев, казалось, не знала границ. Каждый игрок достал из себя больше, чем можно было представить. Второй вратарь Судницин нервничал больше всех, что было видно даже из ложи прессы, но шайбы все же отбивал. Защита ярославцев зачищала свой пятачок активнее, чем отряд ОМОНа, а нападающие цеплялись за каждую шайбу и очень солидно смотрелись в контратаках. Выпал редкий повод показать себя в кулачных боях — и тут «Локомотив» не подкачал, выиграв две драки из трех. Таким образом, весь набор козырей, необходимых для кубковой победы, был в наличии. Рано или поздно это должно сработать. Пока время для победы не пришло, но уже сейчас симпатию всей страны за свой характер команда заслужила.

А вот СКА, несмотря на успех, снова оставил неоднозначное впечатление. Специфика плей-офф, когда никто никого на льду не жалеет, подразумевает факт о том, что нельзя провести на максимально высоком уровне все матчи. Слишком высок уровень эмоций, самоотдачи и физического напряжения с обеих сторон, чтобы одна команда могла постоянно доминировать. Более того, не так просто даже выдать идеальную игру на протяжении 60 минут. Однако в отношении СКА это справедливое для других команд замечание выглядит слабым оправданием. К игре армейцев вообще есть вопросы. Возможно, им где-то не хватает Дацюка. Он своим спокойствием и мудрым словом в раздевалке способен сделать еще больше, чем показывает на льду. Волшебник, по последней информации, выбыл из строя до конца плей-офф. Его отсутствие порой сказывается в ключевые моменты, когда нервное напряжение у всех зашкаливает.

Совершенно незаметным в равных составах выглядит звено Шипачева. Еще в серии с «Динамо» оно на долгие отрезки исчезало с радаров. Гол Гусева в большинстве и пара отличных смен в третьем периоде — это неплохо. Но для игроков, претендующих в межсезонье на солидные контракты в НХЛ, слишком мало. Да что там говорить, если визуально в чужой зоне больше всех времени проводила четвертая тройка Каблукова. Именно она вынудила ярославцев сорваться в драки и растратить впустую драгоценные эмоции.

Зато в очередной раз СКА нашел чем удивить. Если в прошлых матчах это были бывшие игроки «Локомотива» Херсли и Плотников, то теперь отличился второй вратарь Шестеркин. Он вышел на замену Коскинену так уверенно, словно ждал этого целую вечность. Хладнокровно перенес столкновение с габаритным Кадейкиным и вообще выглядел столь надежно, что о травме финна можно было забыть уже после финальной сирены. И, конечно, Барабанов. После удачного начала сезона он надолго ушел в тень и вернулся на первый план уже в плей-офф. А сколько еще невероятных сюжетов подарит эта серия, если затянется хотя бы на неделю?

Михаил ЗИСЛИС

из Ярославля.