Героем матча стала бутылка Кудашова
В третий раз подряд ярославцы вели по ходу игры, но снова упустили преимущество. Ключевым моментом стало удаление главного тренера Алексея Кудашова за бросок на лед бутылки с водой — именно оно позволило гостям сравнять счет.
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Видимо, что-то случилось...
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ПУТАНИЦА С МЕДАЛЯМИ
Телевизионный эксперт Александр Гуськов пришел в
— Охранник не хотел пускать, — рассказывал он. — Представляете, не пускает.
— Кого? — не поверил я. — Вас?
— Видимо, совсем новенький, — успокоился бывший игрок ярославского клуба. — Я у него спрашиваю: мне позвонить? Так он сразу сдался.
У
— Мне тут поручили с медалями разобраться, — объяснял он. — Есть медали КХЛ, а есть медали чемпионата России. Какие мы получаем, если вдруг проиграем?
— Главное — Кубок Гагарина, — твердил я девиз. Если меня разбудить ночью, то я бы все равно сказал именно так.
— Да это понятно, — отмахнулся он. — Медали вручают? Вручают. И непонятно, что чемпион России, а кто получает медали КХЛ. Вот в чем проблема.
Мне было смешно, но мне никто и не поручал разбираться с медалями. Я поделился своим инсайдом. Мол, в лиге задумали сократить количество матчей в регулярном чемпионате. И непонятно, как это можно сделать. И так играют всего по 60 встреч за огромные деньги.
Мне показалось, что представитель ярославского клуба расстроился.
ЭВАКУАЦИЯ
В первом перерыве был гол Павла Красковского, но главное событие случилось после сирены. Внезапно один из секторов, расположенных прямо под ложей прессы, освободили от болельщиков. Обнаружилась бесхозная сумка. Полицейские смотрели на нее подозрительно, но на безопасное расстояние не отходили, словно понимая, что ничего серьезного там быть не может.
За две минуты до окончания периода пришел хозяин, который стал извиняться, дескать, оставил сумку специально, чтобы места не заняли. Я бы его проверил на всякий случай.
Но не выводить же человека за это. Билетов на игру нет, пустых кресел не видно — это слишком жестоко по отношению к людям.
ПРОБЛЕМЫ С ВРАТАРЯМИ
В такие дни, во время таких матчей уже стараешься лишний раз не беспокоить никого из команд, чтобы они поделились информацией о происходящем. Но новости все равно приходят. Так из СКА объявили, что Павел Дацюк уже не сможет помочь клубу до конца
В «Локомотиве» полностью выздоровел Алексей Мурыгин, и вопрос, стоит ли его возвращать в состав, волновал тренерский штаб ярославского клуба. Да, Мурыгин опытнее, но Александр Судницин здорово смотрелся в концовке серии против ЦСКА. Кажется, что он немного нервничал в
Решили оставить Судницина и ничего не менять. Сразу скажу, что это было очень рискованное решение. Александр нервничал весь третий матч, шайбы от него отлетали на удобную позицию для добивания, но все равно он был непробиваем два периода. Да и в моменте с Никитой Гусевым ничем не мог помочь.
А вот Микко Коскинен и не думал уходить со льда, но после гола Павла Красковского его заменил Игорь Шестеркин. И спрашивать на
МАССОВАЯ ДРАКА
Если в первом периоде все еще было достаточно спокойно, то после перерыва началось. Хоккеисты прекратили тормозить и стали врезаться друг друга, а также не останавливаться перед вратарями.
Все закончилось массовой потасовкой, где самым зрелищным был бой Стаффана Кронвалля и Ильи Каблукова. Еще две пары выглядели скорее комично, а Якубу Накладалу вообще должно было быть стыдно за то, что он побил молодого Егора Рыкова.
Но когда после этой драки на стадионе стали показывать скамейки штрафников, то люди развеселились. А еще через некоторое время приехали Ярно Коскиранта и Михаил Пашнин. В штрафном боксе
Но ярче всех выделился Алексей Кудашов. В середине третьего периода он неожиданно запустил бутылку на лед и был отправлен в раздевалку до конца игры.
— Вы
— Да я ругаюсь, ругаюсь, — успокаивал он меня. — Просто вы не видите.
Ну теперь все в этом убедились.
Но именно удаление главного тренера питерцы и реализовали, сравняв счет и переведя игру в овертайм, в котором добились победы.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Ярославля.
|27.03.2017 19:00
|Зрители 9001
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
|1-й период
|Евгений Кетов
|00:18
|Ярно Коскиранта
|09:07
|17:10
|Павел Красковский
|18:12
|Александр Кадейкин
|18:12
|Александр Кадейкин
|Антон Белов
|18:12
|2-й период
|26:32
|Александр Полунин
|29:17
|Стаффан Кронвалль
|29:17
|Максим Тальбо
|29:17
|Якуб Накладал
|Егор Рыков
|29:17
|Александр Хохлачев
|29:17
|Илья Каблуков
|29:17
|31:17
|Стаффан Кронвалль
|32:39
|Михаил Пашнин
|Ярно Коскиранта
|32:39
|36:59
|Рушан Рафиков
|3-й период
|50:00
|50:00
|50:28
|Максим Тальбо
|Евгений Кетов
|50:28
|Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев)
|51:59
|54:38
|Дмитрий Лугин
|Роман Рукавишников
|58:26
|Овертайм
|Николай Прохоркин
|63:21
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|65:58
|53
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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