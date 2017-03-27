СКА обыграл «Локомотив» в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У победителей шайбы забросили Никита Гусев (52-я минута) и Александр Барабанов (66). В составе клуба из Ярославля отличился Павел Красковский (18).

В конце первого периода травму получил голкипер СКА Микко Коскинен, который был заменен на Игоря Шестеркина. По ходу третьего периода произошла драка с участием нескольких хоккеистов. В результате были удалены шесть игроков — по три из каждой команды. Также в середине третьего периода главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был удален до конца встречи за брошенную на лед бутылку.

СКА одержал седьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 29 марта в Ярославле.