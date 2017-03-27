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27 марта 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Локомотив» в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил в овертайме ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

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У победителей шайбы забросили Никита Гусев (52-я минута) и Александр Барабанов (66). В составе клуба из Ярославля отличился Павел Красковский (18).

В конце первого периода травму получил голкипер СКА Микко Коскинен, который был заменен на Игоря Шестеркина. По ходу третьего периода произошла драка с участием нескольких хоккеистов. В результате были удалены шесть игроков — по три из каждой команды. Также в середине третьего периода главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был удален до конца встречи за брошенную на лед бутылку.

СКА одержал седьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 29 марта в Ярославле.

27.03.2017 19:00 Зрители 9001 Плей-офф: Финалы конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 ОТ СКА
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин Микко Коскинен 18:00 (И. Шестеркин 18:00)
1-й период
Евгений Кетов 00:18
Ярно Коскиранта 09:07
17:10 Павел Красковский
18:12 Александр Кадейкин
18:12 Александр Кадейкин
Антон Белов 18:12
2-й период
26:32 Александр Полунин
29:17 Стаффан Кронвалль
29:17 Максим Тальбо
29:17 Якуб Накладал
Егор Рыков 29:17
Александр Хохлачев 29:17
Илья Каблуков 29:17
31:17 Стаффан Кронвалль
32:39 Михаил Пашнин
Ярно Коскиранта 32:39
36:59 Рушан Рафиков
3-й период
50:00
50:00
50:28 Максим Тальбо
Евгений Кетов 50:28
Никита Гусев (Ант. Белов, В. Шипачев) 51:59
54:38 Дмитрий Лугин
Роман Рукавишников 58:26
Овертайм
Николай Прохоркин 63:21
Александр Барабанов (Я. Коскиранта) 65:58
Статистика
53 Штрафное время 29
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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