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27 марта 2017, 20:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В Алма-Ате может появиться клуб КХЛ

Аким Алма-Аты Бауыржан Байбек заявил, что в городе должен появиться клуб КХЛ.

«Это непростая задача, но мы должны развивать фигурное катание и хоккей. Раньше у нас не было базы. Сейчас же на “Алматы Арене” впервые в истории Казахстана пройдёт отборочный этап чемпионата Европы по футзалу. Иностранцы сказали, что здесь шикарный зал.

Я уверен, что со временем и хоккейная команда будет. В футболе уже есть дерби “Астана” — “Кайрат”. И в хоккее должен появиться у “Барыса” такой соперник из Алма-Аты», — цитирует Байбека «Шайба.kz».

«Алматы Арена» была построена к Универсиаде и вмещает 12 тыс. зрителей.
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