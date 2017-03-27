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27 марта 2017, 20:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан СКА Дацюк может вернуться в строй до конца плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк может вернуться в строй до конца плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Член совета директоров СКА Александр Медведев ранее в понедельник заявил «Р-Спорт», что Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ.

«Могу подтвердить, что Дацюк успешно перенес операцию в Германии. В серии с “Динамо” Павлу нанесли травму, повреждена коленная чашечка. Игрок может вернуться в строй до конца плей-офф», — сказал Мильштейн по телефону.

СКА в эти минуты проводит третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом». После двух встреч счет в серии 2−0 в пользу армейцев. Дацюк в нынешнем сезоне провел за СКА 44 игры в регулярном чемпионате, набрав 34 (12 шайб + 22 передачи) балла за результативность, а также принял участие в семи матчах плей-офф, записав на свой счет три гола и пять передач.

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Новости КХЛ

Капитан СКА Дацюк прооперирован и выбыл до конца плей-офф КХЛ

Капитан СКА Дацюк прооперирован и выбыл до конца плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» член совета директоров клуба Александр Медведев.
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