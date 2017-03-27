Капитан СКА Дацюк может вернуться в строй до конца плей-офф КХЛ

Член совета директоров СКА Александр Медведев ранее в понедельник заявил «Р-Спорт», что Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ.

«Могу подтвердить, что Дацюк успешно перенес операцию в Германии. В серии с “Динамо” Павлу нанесли травму, повреждена коленная чашечка. Игрок может вернуться в строй до конца плей-офф», — сказал Мильштейн по телефону.