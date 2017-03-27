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27 марта 2017, 19:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шведский нападающий Юхан Сундстрём близок переходу в ХК «Авангард»

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Центральный нападающий шведского хоккейного клуба «Фрелунда» Юхан Сундстрём близок к переходу в омский «Авангард», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к переговорам.

По информации источника агентства, Сундстрём пополнит состав «Авангарда» в следующем сезоне. О переходе 24-летнего хоккеиста будет объявлено после завершения сезона в Швеции. На данный момент «Фрелунда» выступает в плей-офф шведской Элитсерии, уступая в четвертьфинальной серии «Шеллефтео» со счетом 2−3. Сундстрём из-за повреждения провел в плей-офф только три матча.

Сундстрём стал вторым бомбардиром «Фрелунды» в регулярном чемпионате, набрав 38 (12 шайб + 26 передач) очков в 45 матчах. В 2011 году швед был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером на драфте НХЛ. В сезоне-2013/14 форвард провел за «островитян» 11 игр, отметившись одной результативной передачей. Также Сундстрём три года провел в «Бриджпорт Саунд Тайгерс» — фарм-клубе «Айлендерс», выступающем в AHL (Американская хоккейная лига).

В составе молодежной сборной Швеции Сундстрём стал победителем чемпионата мира-2012, а в 2016-м в составе национальной команды принял участие в чемпионате мира, проходившем в Москве и Санкт-Петербурге.

«Авангард» в текущем сезоне КХЛ занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф дошел до второго раунда, где уступил казанскому «Ак Барсу» (2−4).

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