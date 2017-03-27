Шведский нападающий Юхан Сундстрём близок переходу в ХК «Авангард»

По информации источника агентства, Сундстрём пополнит состав «Авангарда» в следующем сезоне. О переходе 24-летнего хоккеиста будет объявлено после завершения сезона в Швеции. На данный момент «Фрелунда» выступает в плей-офф шведской Элитсерии, уступая в четвертьфинальной серии «Шеллефтео» со счетом 2−3. Сундстрём из-за повреждения провел в плей-офф только три матча.

Сундстрём стал вторым бомбардиром «Фрелунды» в регулярном чемпионате, набрав 38 (12 шайб + 26 передач) очков в 45 матчах. В 2011 году швед был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером на драфте НХЛ. В сезоне-2013/14 форвард провел за «островитян» 11 игр, отметившись одной результативной передачей. Также Сундстрём три года провел в «Бриджпорт Саунд Тайгерс» — фарм-клубе «Айлендерс», выступающем в AHL (Американская хоккейная лига).

В составе молодежной сборной Швеции Сундстрём стал победителем чемпионата мира-2012, а в 2016-м в составе национальной команды принял участие в чемпионате мира, проходившем в Москве и Санкт-Петербурге.