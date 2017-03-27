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27 марта 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан СКА Дацюк прооперирован и выбыл до конца плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» член совета директоров клуба Александр Медведев.

Нападающий петербургского <span class=error>СКА</span> Павел <span class=error>Дацюк</span> <span class=error>прооперирован</span> в Германии и пропустит остаток <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) сообщил агентству Р-Спорт член совета директоров клуба Александр <span class=error>Медведев</span>. Увеличить
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В третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» Дацюк заработал удаление до конца матча за атаку форварда «бело-голубых» Алексея Цветкова, позже лига этот штраф отменила. Кроме того, капитан СКА в той же игре получил повреждение, из-за которого больше на льду в плей-офф не появлялся.

«Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», — сказал Медведев корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Германии и Франции.

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