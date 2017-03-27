Капитан СКА Дацюк прооперирован и выбыл до конца плей-офф КХЛ
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» член совета директоров клуба Александр Медведев.
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Видимо, что-то случилось...
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В третьем матче второго раунда
«Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Германии и Франции.
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