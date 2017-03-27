Капитан СКА Дацюк прооперирован и выбыл до конца плей-офф КХЛ

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В третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» Дацюк заработал удаление до конца матча за атаку форварда «бело-голубых» Алексея Цветкова, позже лига этот штраф отменила. Кроме того, капитан СКА в той же игре получил повреждение, из-за которого больше на льду в плей-офф не появлялся.

«Павел перенес операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», — сказал Медведев корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Германии и Франции.