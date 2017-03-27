Стали известны составы «Локомотива» и СКА на третий матч серии
Главные тренеры ярославского «Локомотива» и петербургского СКА объявили составы на третий матч серии финала Западной конференции КХЛ.
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Единственное изменение коснулось того, что СКА полностью заполнил заявку на матч, добавив форварда Александра Дергачёва. Счёт в серии — 2−0 в пользу петербуржцев.
«Локомотив»:
Судницин (Красоткин);
Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Кадейкин — Апальков — Мосалёв;
Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин, Галимов.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Рукавишников — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зубарев -Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Хохлачёв — Каблуков — Барабанов, Дергачёв.
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