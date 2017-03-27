«Нефтехимик» объявил о назначении Раиля Якупова директором клуба
Президент «Нефтехимика» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин представил коллективу хоккейного клуба нового директора.
Им стал Раиль Якупов, отец нападающего «Сент-Луис Блюз» Наиля Якупова. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором назначении Якупова.
Раиль Якупов работал администратором команды мастеров, детским тренером, директором ДЮСШ. В последние два года трудился спортивным директором «Нефтяника», с которым в сезоне-2015/16 завоевал Кубок Братины.
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