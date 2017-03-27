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27 марта 2017, 17:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» объявил о назначении Раиля Якупова директором клуба

Президент «Нефтехимика» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин представил коллективу хоккейного клуба нового директора.

Им стал Раиль Якупов, отец нападающего «Сент-Луис Блюз» Наиля Якупова. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором назначении Якупова.

Раиль Якупов работал администратором команды мастеров, детским тренером, директором ДЮСШ. В последние два года трудился спортивным директором «Нефтяника», с которым в сезоне-2015/16 завоевал Кубок Братины.

Нефтехимик
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Новости КХЛ

Пост директора «Нефтехимика» займет Равиль Якупов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Владимира Сторонкина на посту директора нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» заменит Раиль Якупов, отец выступающего за клуб НХЛ «Сент-Луис» форварда Наиля Якупова. Об этом ТАСС сообщил Сторонкин.
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