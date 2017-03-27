12 тренеров, которые активно ищут работу в КХЛ
Розыгрыш Кубка Гагарина в самом разгаре, однако для некоторых команд и тренеров давно началось межсезонье, а
кто-то активно ищет работу.
Сразу несколько отечественных специалистов ищут работу в КХЛ, стремясь заключить выгодный для себя контракт. Андрей Николишин и белорус Андрей Скабелка практически определились с новыми командами, а
Андрей Николишин, 44 года
Почти наверняка Андрей Николишин возглавит московский ЦСКА, но официально об этом будет объявлено позднее. Интересно, что Николишин не очень хорошо уходил из «Трактора», да и в Хабаровске у него не получилось. Но именно его — молодого и перспективного — лоббируют ветераны клуба. В частности Борис Михайлов, который входит в наблюдательный совет ЦСКА. Николишин давно искал работу и, похоже, нашёл её. Да сразу в
Владимир
Для многих стало неожиданностью заявление Владимира Юрзинова после проигрыша с «Куньлунем» серии «Магнитке». Юрзинов здорово себя проявил, поставил китайскую команду на ноги буквально с нуля, но решил уйти, заявив, что привык работать сам и принимать решения без
Герман Титов, 51 год
Титов принял «Спартак» после удачного опыта с «Кузней», где он прививал хоккеистам североамериканское мышление и аналогичную манеру тренировок. Однако с
Дмитрий Квартальнов, 51 год
Квартальнов был на контракте с ЦСКА, три раза выиграл с клубом регулярный чемпионат, но застрял на одном месте, так и не сумев завоевать Кубок Гагарина. Именно эта задача стояла перед специалистом. В результате соглашение с Квартальновым было расторгнуто. С одной стороны, Квартальнову нужно активно трудоустраиваться в лиге, а с другой — отдохнуть. Он и сам утомился, и хоккеистов своей методикой работы утомил.
Андрей Скабелка, 46 лет
По похожей с Квартальновым методике работает и Андрей Скабелка, завершивший сотрудничество с «Сибирью». В один момент он потерял контакт с хоккеистами, те перестали биться за него, и команда проехала мимо
Фёдор Канарейкин, 61 год
Канарейкин смог победить тяжёлый недуг, вернулся к тренерской работе и с ходу принял «Авангард», из которого попросили на выход Евгения Корноухова. Канарейкин принял команду в достаточно непростой ситуации, но в целом справился с возложенной на него задачей. Этот сезон можно назвать для Омска переходным, так как сразу было ясно, что в перспективе руководство клуба будет искать более современного наставника. Канарейкин в плане коммуникации тоже далеко не прост: к примеру, он не сработался ни с Дереком Роем, ни с Денисом Паршиным, от которых в итоге отказался.
Андрей Разин, 43 года
Разин начал работу с «Автомобилистом», но по ходу сезона покинул клуб после неудовлетворительных результатов команды. Однако почти сразу нашёл новое место работы — «Югру». С ней Разин и заканчивал «регулярку», не выйдя в
Сергей Орешкин, 54 года
Орешкин получил прекрасный шанс проявить себя в московском «Динамо», из которого уволили Харийса Витолиньша. Сергей Юрьевич известен по удачной и плодотворной работе с молодёжью, вот только в КХЛ совершенно другой хоккей. С поставленной задачей он не справился, вылетел во втором раунде нынешнего
Игорь Захаркин, 59 лет
Стереотип, что Игорь Захаркин может работать только помощником Быкова, давно разрушен. Захаркин сменил Анатолия Емелина на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Емелин остался в штабе, но уже помощником. Игорь Владимирович довольно быстро вжился в новую для себя роль. Однако после нынешнего чемпионата к нему было много претензий. Еле попал в
Мисхат Фахрутдинов, 58 лет
В прошлой «регулярке» Мисхат Фахрутдинов тренировал «Амур», однако до конца не доработал, уйдя в отставку
Сергей Шепелев, 61 год
Очень активен Сергей Шепелев, с которым было практически всё решено в «Спартаке». Именно ему первоначально сделали предложение, и Шепелев ожидаемо согласился. Однако позднее в руководстве
Вячеслав Буцаев, 46 лет
Буцаев стоял у истоков ХК «Сочи», приняв команду в самом начале хоккейного пути «леопардов». Российский наставник получил много власти, по сути являясь и генеральным менеджером южан. Выбирал игроков и выстраивал систему работы. Два первых сезона «Сочи» выходил в
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