12 тренеров, которые активно ищут работу в КХЛ

Сразу несколько отечественных специалистов ищут работу в КХЛ, стремясь заключить выгодный для себя контракт. Андрей Николишин и белорус Андрей Скабелка практически определились с новыми командами, а кто-то, как Андрей Разин, Вячеслав Буцаев или Герман Титов, по-прежнему в поиске.

Андрей Николишин, 44 года

Почти наверняка Андрей Николишин возглавит московский ЦСКА, но официально об этом будет объявлено позднее. Интересно, что Николишин не очень хорошо уходил из «Трактора», да и в Хабаровске у него не получилось. Но именно его — молодого и перспективного — лоббируют ветераны клуба. В частности Борис Михайлов, который входит в наблюдательный совет ЦСКА. Николишин давно искал работу и, похоже, нашёл её. Да сразу в топ-команде, ставящей высокие задачи.

Владимир Юрзинов-младший, 52 года

Для многих стало неожиданностью заявление Владимира Юрзинова после проигрыша с «Куньлунем» серии «Магнитке». Юрзинов здорово себя проявил, поставил китайскую команду на ноги буквально с нуля, но решил уйти, заявив, что привык работать сам и принимать решения без чьих-либо наводок. Сейчас Юрзинов активно ищет работу. Его сватали в «Спартак», но там будет руководить Вадим Епанчинцев.



Герман Титов, 51 год

Титов принял «Спартак» после удачного опыта с «Кузней», где он прививал хоккеистам североамериканское мышление и аналогичную манеру тренировок. Однако с красно-белыми Герман Михайлович ничего добиться не смог, не попал в плей-офф, но здесь вина не только тренера. Откровенно говоря, состав оставлял желать лучшего. Титов вернулся в Калгари, где живёт его семья. Отдохнул, многое переосмыслил, и теперь готов к очередному вызову.

Дмитрий Квартальнов, 51 год

Квартальнов был на контракте с ЦСКА, три раза выиграл с клубом регулярный чемпионат, но застрял на одном месте, так и не сумев завоевать Кубок Гагарина. Именно эта задача стояла перед специалистом. В результате соглашение с Квартальновым было расторгнуто. С одной стороны, Квартальнову нужно активно трудоустраиваться в лиге, а с другой — отдохнуть. Он и сам утомился, и хоккеистов своей методикой работы утомил.

Андрей Скабелка, 46 лет

По похожей с Квартальновым методике работает и Андрей Скабелка, завершивший сотрудничество с «Сибирью». В один момент он потерял контакт с хоккеистами, те перестали биться за него, и команда проехала мимо плей-офф. Скабелка, по всей видимости, возглавит «Авангард». Вопрос почти решённый, осталось дождаться официальной информации. Главное для Скабелки — сделать выводы из допущенных ошибок.

Фёдор Канарейкин, 61 год

Канарейкин смог победить тяжёлый недуг, вернулся к тренерской работе и с ходу принял «Авангард», из которого попросили на выход Евгения Корноухова. Канарейкин принял команду в достаточно непростой ситуации, но в целом справился с возложенной на него задачей. Этот сезон можно назвать для Омска переходным, так как сразу было ясно, что в перспективе руководство клуба будет искать более современного наставника. Канарейкин в плане коммуникации тоже далеко не прост: к примеру, он не сработался ни с Дереком Роем, ни с Денисом Паршиным, от которых в итоге отказался.

Андрей Разин, 43 года

Разин начал работу с «Автомобилистом», но по ходу сезона покинул клуб после неудовлетворительных результатов команды. Однако почти сразу нашёл новое место работы — «Югру». С ней Разин и заканчивал «регулярку», не выйдя в плей-офф. Задача была изначально трудной, учитывая подбор игроков в Ханты-Мансийске и отказ от легионеров. Сейчас Разин активно ищет новый коллектив, являясь одним из кандидатов на пост рулевого в «Сибирь».



Сергей Орешкин, 54 года

Орешкин получил прекрасный шанс проявить себя в московском «Динамо», из которого уволили Харийса Витолиньша. Сергей Юрьевич известен по удачной и плодотворной работе с молодёжью, вот только в КХЛ совершенно другой хоккей. С поставленной задачей он не справился, вылетел во втором раунде нынешнего плей-офф и покинул систему «Динамо». Орешкину будет сложно найти себе работу в КХЛ, но мысли вернуться у него, безусловно, есть.

Игорь Захаркин, 59 лет

Стереотип, что Игорь Захаркин может работать только помощником Быкова, давно разрушен. Захаркин сменил Анатолия Емелина на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Емелин остался в штабе, но уже помощником. Игорь Владимирович довольно быстро вжился в новую для себя роль. Однако после нынешнего чемпионата к нему было много претензий. Еле попал в плей-офф, а затем и вовсе вылетел из него, сразу уступив «Ак Барсу». Как итог — ещё год контракта с Уфой доработан не будет. Сейчас Захаркин отдыхает в Швеции, но готов к новому испытанию. Возможно, в знаменитом тандеме. Но, может, и в новой для себя ипостаси главного.



Мисхат Фахрутдинов, 58 лет

В прошлой «регулярке» Мисхат Фахрутдинов тренировал «Амур», однако до конца не доработал, уйдя в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас Фахрутдинов является главным кандидатом на посту главного тренера «Югры». Его и Равиля Якубова — тренера из системы «Витязя» — видели в Ханты-Мансийске, где шли переговоры о назначении нового штаба. Так что вполне возможно именно этот тандем мы скоро увидим во главе югорчан.

Сергей Шепелев, 61 год

Очень активен Сергей Шепелев, с которым было практически всё решено в «Спартаке». Именно ему первоначально сделали предложение, и Шепелев ожидаемо согласился. Однако позднее в руководстве красно-белых решили, что пришло время дать дорогу молодым. Именно поэтому ставка будет сделана на Вадима Епанчинцева. Сергея Михайловича, как и Николая Соловьёва, мы безмерно уважаем за их былые заслуги, но всегда нужно вовремя и красиво уйти. Эра тренеров Соловьёва и Шепелева давно позади, нынче играют совершенно в другой хоккей.