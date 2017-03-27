Николишин: «Локомотив» и «Ак Барс» будут биться до последнего

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— В обеих сериях счет 2−0 в пользу команд, игравших дома, насколько серии похожи?

— Я вообще не сравнивал бы серии. Каждая из них по-своему особенная. Противостояния на Западе и Востоке разные, только счет одинаковый.

— Если говорить о противостоянии СКА с «Локомотивом», то ярославцам наверняка должно быть очень обидно возвращаться домой с «баранкой». Чего команде не хватило в первом матче серии?

— Не только ярославцам обидно уезжать с «баранкой» — любой команде. Все хотят на выезде взять как можно больше побед, и ярославцы тут не исключение. Чего не хватило? Хорошая игра была первая, вели по ходу матча и играли хорошо. Подвели удаления в самый не подходящий момент. СКА реализовал те шансы, которые у него были.

— Как оцените судейство в этой серии? Болельщики ярославцев и некоторые специалисты считают, что арбитры работали где-то в пользу СКА…

— Я не судья — это раз. Во-вторых, надо детально разбираться. Мы уже не первый год предъявляем претензии к судейству, абсолютно оправданные.

Правильно написал генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов — у нас про судей говорить ничего нельзя же. Про игроков можно писать все что угодно — за что оштрафовали, на сколько… Про судей этого делать нельзя — тут же влетают штрафы всем, не пойми за что. Высказываться даже по этому поводу нельзя — это бред.

Были там судейские ошибки или нет — надо садиться и детально разбирать. Я этого не делал, поэтому не хочу оценивать, чтобы не быть объективным.

Но скажу так: в плей-офф очень много значит игра в неравных составах. Это предопределяет исход.

— «Локомотив» в обоих матчах на выезде играл хорошо, во втором даже владел преимуществом. Ожидали от ярославцев такого хоккея? СКА дважды проявил характер, команда Олега Знарка добавляет по ходу плей-офф?

— Конечно, ожидал от «Локомотива» определенной игры, и команда действует по той тактике, которую она выбрала перед игрой, просматривая соперников. Тренеры готовили команду, и тактика на игры была выбрана исходя из того, что команда может противопоставить сопернику.

К сожалению для «Локомотива», в первой игре победу удержать не удалось, а во второй здорово сыграл Сергей Плотников, забивший шикарный гол. Но серия-то не закончилась, она теперь переезжает в Ярославль. Посмотрим, что будет дальше. Ждем интересного, зрелищного хоккея, чтобы как минимум серия не закончилась со счетом 4−0, и было больше матчей.

— Что случилось во второй игре с Сергеем Плотниковым? Это мотивации в игре с бывшей командой?

— Это надо у него спросить. Эту игру он отыграл здорово — молодец. Всегда приятно видеть, когда люди проявляют мастерство, принося положительный для своей команды результат.

— Если СКА выиграет хотя бы один матч в Ярославле, шансы «Локомотива» на спасение приблизятся к нулю?

— Не занимаюсь статистикой. Это плей-офф, здесь игра идет до четырех побед. Кто их одержит, тот и победит. Здесь все бьются до последнего.

— Отсутствие Алексея Мурыгина сказывается на «Локомотиве» негативно? Александр Судницин вроде бы играет без ошибок, но потерпел поражения в обоих матчах…

— Вы знаете, что случилось с Мурыгиным? Я вот тоже не знаю. Как мы можем оценивать и судить, что с ним произошло, когда мы не знаем. Почему он не играет? По физическим кондициям, по психологическому состоянию? Тренеры оценивают и ставят сильнейшего на данный момент, поэтому, наверное, играет Судницин.

— Сейчас у «Локомотива» будут домашние матчи — это определенное преимущество. За счет чего еще команда Алексея Кудашова может переломить ход противостояния?

— Основное — это удаления, игра в неравных составах. В равных составах «Локомотив» не проигрывает СКА явно, а где-то даже переигрывает соперника. Лидеры должны брать игру на себя, реализовывать моменты, вести команду за собой. Вот это, наверное, основные моменты, которые должны помочь «Локомотиву».

— Перевес «Металлурга» на Востоке кроется в игре первого звена команды?

— Они лидеры и доказывают это в каждой игре. Но лидеры — это верхушка айсберга. За ней кроется работа тренерского штаба, вратарь — посмотрите, как играет Кошечкин! Когда есть моменты, он всегда на месте. Игра третьих-четвертых звеньев. Посмотрите, как Тимкин играет, как Осала играет!

«Магнитка» прибавляет от игры к игре. Если первый матч был на равных, то во втором «Магнитка», конечно, переиграла «Ак Барс».

— Вы сказали про Василия Кошечкина, а многие до начала серии называли Эмиля Гарипова слабым звеном «Ак Барса». Вы согласны с этим?

— Навряд ли здесь могут быть претензии к вратарю «Ак Барса». Кошечкин уже давно доказал, насколько он надежен. Он и Кубок выигрывал не один раз, и стабильность его в решающих матчах дает основания думать, что все хорошо в «Магнитке».

По Гарипову — когда команда не забивает, всегда ищут причину и винят вратаря, что он пропустил, но это неправильно. Он играет достаточно уверенно, хорошо играет. Если посмотреть на голы, которые забиты — по два в первой и второй игре. В первой игре Сергей Мозякин, во второй Данис Зарипов… Я не вижу вины Гарипова здесь, он играет очень прилично.

— Оцените эпизод с Денисом Голубевым, который бросился в драку после второго гола «Магнитки» во втором матче. Что это было вообще?

— Ну какая там драка? Глупость Дениса Голубева — не более того. Эмоции. Тем самым подвел команду только.

— На противостояние этот эпизод не повлияет?

— Любой фактор может влиять либо в положительную, либо в отрицательную сторону. Эмоции надо сдерживать. Здесь Денис не сдержался, поехал за что-то отвечать — не понимаю, за что. При этом сам получил травму и выбыл вследствие своей эмоциональной глупости.

— Надо ли «Ак Барсу» как-то менять игру в домашних играх серии, и способна ли на это команда Зинэтулы Билялетдинова?

— Менять стиль кардинально никто не будет, да это и не нужно. Казань славится своей фирменной игрой, у которой есть свои минусы и плюсы. Конечно, выводы будут сделаны, Билялетдинов очень умный и опытный тренер.