Николишин: «Локомотив» и «Ак Барс» будут биться до последнего
О ходе финальных серий Западной и Восточной конференций в Кубке Гагарин рассказал чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады в
Солт-Лейк-Сити, бывший главный тренер челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура», эксперт «Газеты.Ru» Андрей Николишин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В обеих сериях счет 2−0 в пользу команд, игравших дома, насколько серии похожи?
— Я вообще не сравнивал бы серии. Каждая из них
— Если говорить о противостоянии СКА с «Локомотивом», то ярославцам наверняка должно быть очень обидно возвращаться домой с «баранкой». Чего команде не хватило в первом матче серии?
— Не только ярославцам обидно уезжать с «баранкой» — любой команде. Все хотят на выезде взять как можно больше побед, и ярославцы тут не исключение. Чего не хватило? Хорошая игра была первая, вели по ходу матча и играли хорошо. Подвели удаления в самый не подходящий момент. СКА реализовал те шансы, которые у него были.
— Как оцените судейство в этой серии? Болельщики ярославцев и некоторые специалисты считают, что арбитры работали
— Я не судья — это раз.
Правильно написал генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов — у нас про судей говорить ничего нельзя же. Про игроков можно писать все что угодно — за что оштрафовали, на сколько… Про судей этого делать нельзя — тут же влетают штрафы всем, не пойми за что. Высказываться даже по этому поводу нельзя — это бред.
Были там судейские ошибки или нет — надо садиться и детально разбирать. Я этого не делал, поэтому не хочу оценивать, чтобы не быть объективным.
Но скажу так: в
— «Локомотив» в обоих матчах на выезде играл хорошо, во втором даже владел преимуществом. Ожидали от ярославцев такого хоккея? СКА дважды проявил характер, команда Олега Знарка добавляет по ходу
— Конечно, ожидал от «Локомотива» определенной игры, и команда действует по той тактике, которую она выбрала перед игрой, просматривая соперников. Тренеры готовили команду, и тактика на игры была выбрана исходя из того, что команда может противопоставить сопернику.
К сожалению для «Локомотива», в первой игре победу удержать не удалось, а во второй здорово сыграл Сергей Плотников, забивший шикарный гол. Но
— Что случилось во второй игре с Сергеем Плотниковым? Это мотивации в игре с бывшей командой?
— Это надо у него спросить. Эту игру он отыграл здорово — молодец. Всегда приятно видеть, когда люди проявляют мастерство, принося положительный для своей команды результат.
— Если СКА выиграет хотя бы один матч в Ярославле, шансы «Локомотива» на спасение приблизятся к нулю?
— Не занимаюсь статистикой. Это
— Отсутствие Алексея Мурыгина сказывается на «Локомотиве» негативно? Александр Судницин вроде бы играет без ошибок, но потерпел поражения в обоих матчах…
— Вы знаете, что случилось с Мурыгиным? Я вот тоже не знаю. Как мы можем оценивать и судить, что с ним произошло, когда мы не знаем. Почему он не играет? По физическим кондициям, по психологическому состоянию? Тренеры оценивают и ставят сильнейшего на данный момент, поэтому, наверное, играет Судницин.
— Сейчас у «Локомотива» будут домашние матчи — это определенное преимущество. За счет чего еще команда Алексея Кудашова может переломить ход противостояния?
— Основное — это удаления, игра в неравных составах. В равных составах «Локомотив» не проигрывает СКА явно, а
— Перевес «Металлурга» на Востоке кроется в игре первого звена команды?
— Они лидеры и доказывают это в каждой игре. Но лидеры — это верхушка айсберга. За ней кроется работа тренерского штаба, вратарь — посмотрите, как играет Кошечкин! Когда есть моменты, он всегда на месте. Игра
«Магнитка» прибавляет от игры к игре. Если первый матч был на равных, то во втором «Магнитка», конечно, переиграла «Ак Барс».
— Вы сказали про Василия Кошечкина, а многие до начала серии называли Эмиля Гарипова слабым звеном «Ак Барса». Вы согласны с этим?
— Навряд ли здесь могут быть претензии к вратарю «Ак Барса». Кошечкин уже давно доказал, насколько он надежен. Он и Кубок выигрывал не один раз, и стабильность его в решающих матчах дает основания думать, что все хорошо в «Магнитке».
По Гарипову — когда команда не забивает, всегда ищут причину и винят вратаря, что он пропустил, но это неправильно. Он играет достаточно уверенно, хорошо играет. Если посмотреть на голы, которые забиты — по два в первой и второй игре. В первой игре Сергей Мозякин, во второй Данис Зарипов… Я не вижу вины Гарипова здесь, он играет очень прилично.
— Оцените эпизод с Денисом Голубевым, который бросился в драку после второго гола «Магнитки» во втором матче. Что это было вообще?
— Ну какая там драка? Глупость Дениса Голубева — не более того. Эмоции. Тем самым подвел команду только.
— На противостояние этот эпизод не повлияет?
— Любой фактор может влиять либо в положительную, либо в отрицательную сторону. Эмоции надо сдерживать. Здесь Денис не сдержался, поехал за
— Надо ли «Ак Барсу»
— Менять стиль кардинально никто не будет, да это и не нужно. Казань славится своей фирменной игрой, у которой есть свои минусы и плюсы. Конечно, выводы будут сделаны, Билялетдинов очень умный и опытный тренер.
Уверен, что эта серия не закончится в одночасье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter