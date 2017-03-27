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Нет, потеря основного вратаря Алексей Мурыгина, как показали два матча в Пмитере, оказалась фатальной. Его сменщик Александр Судницин, герой серии с ЦСКА, подтаскивает, но игры не вытаскивает. В первой их них на его совести три пропущенные шайбы. Во второй он мог, наверное, по-другому среагировать на щелчок Ильи Ковальчука. Не прижиматься к ближней стойке, не сторожить ее, а выкатиться из ворот, прочитав нехитрую комбинацию армейцев. Это не мое мнение, так считают почти эксперты, с которыми довелось все это обсудить.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 27.03.2017, 19:00 -:- Локомотив СКА

Видно, Судницин попал под питерский гипноз в том ноябрьском матче в Ярославле, в котором в его ворота подопечные Олега Знарка накидали целых семь шайб и учинили разгром 7:1. На фоне голкипера железнодорожников Микко Коскинен просто стена. В субботу он тащил все. Однако вряд ли финн сумеет выручить хотя бы единожды, бросай ему Мосалев из той же позиции десяток раз.

Правильно заметил тренер вратарей «Локомотива» Сергей Наумов: надо скорректировать высоту бросков. Паз верхом атаковать бесполезно, надо бросать низом, в расчете на отскоки и лететь на добивание.

Неплохо бы прибавить ярославскому звену легионеров, а то порой за него становится стыдно. Особенно за Петери Контиолу. А тройка Вадима Шипачева, оставшаяся в субботу без голов, уступила первенство магнитогорскому звену Якуба Коваржа, забросившего вчера одну шайбу.

Все мы восхищаемся харламовским проходом Сергея Плотникова, в свое время выкупившего контракт с «Локомотивом» ради карьеры в НХЛ. «Он под орех разделал чеха Якуба Накладала», — сказал «Советскому спорту» эксперт Борис Михайлов. Харламова Плотников, конечно, не застал. А вот урок Павла Дацюка, восхитившего похожим сольным номером в питерском матче против «Ак Барса» (проигранном хозяевами) по буллитам, Сергей усвоил. Тогда, на последних секундах третьего периода, жертвой Волшебника стал финн Охтамаа.

Дацюк сегодня опять «вне игры», а бывших железнодорожников Плотникова и Яковлева ждет теплый прием. Особенно защитника, перешедшего в СКА на огромные деньги.

Впрочем, не будем смотреть в чужой карман, а вспомним, как чемпионская команда Знарка три года назад начала серию с «Локомотивом» с двух домашних побед, но в итоге уступила 3−4. Правда, название у нее другое — не СКА, а «Динамо». Плотников и еще кое-кто из ныне выходящих на лед те события помнят.

Итак, Ярославль, 19.00. Едва ли не последний шанс для «Локомотива» зацепиться за серию. Но для этого надо вернуть Мурыгина. В каком состоянии основной вратарь железнодорожников — тайна за семью печатями.