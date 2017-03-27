Плющев: СКА не стоит ждать легкой прогулки в матчах серии плей-офф КХЛ в Ярославле
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Хоккеистам петербургского СКА не стоит ждать легкой прогулки в двух гостевых матчах полуфинальной серии плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива», заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СКА после двух матчей в
«В Ярославле питерский СКА ждут непростые игры. Очень многое будет зависеть от третьего матча. Если “Локомотив” сумеет зацепиться за третью игру, а у них есть все шансы для этого, то команды могут начать все с нуля в этой серии. Я уверен, что в Ярославле не будет легкой прогулки для СКА. “Локомотив” был обязан побеждать в первом матче в
«В “Локомотиве” играют молодые амбициозные ребята, хороший коллектив. Пока им, наверное, не хватает опыта, хладнокровия в завершении моментов. В следующем году “Локомотив” будет просто не удержать. Команда боевая, симпатичная, она умеет держать», — добавил собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter