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27 марта 2017, 9:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Плющев: СКА не стоит ждать легкой прогулки в матчах серии плей-офф КХЛ в Ярославле

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Хоккеистам петербургского СКА не стоит ждать легкой прогулки в двух гостевых матчах полуфинальной серии плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива», заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Хоккеистам петербургского <span class=error>СКА</span> не стоит ждать легкой прогулки в двух гостевых матчах полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> против ярославского Локомотива заявил агентству Р-Спорт бывший главный тренер казанского Ак Барса и сборной России Владимир <span class=error>Плющев</span>. Увеличить
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СКА после двух матчей в Санкт-Петербурге ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2−0. Третья и четвертая встречи пройдут 27 и 29 марта в Ярославле.

«В Ярославле питерский СКА ждут непростые игры. Очень многое будет зависеть от третьего матча. Если “Локомотив” сумеет зацепиться за третью игру, а у них есть все шансы для этого, то команды могут начать все с нуля в этой серии. Я уверен, что в Ярославле не будет легкой прогулки для СКА. “Локомотив” был обязан побеждать в первом матче в Санкт-Петербурге. Они вели игру, чувствовали себя уверенно, спокойно», — сказал Плющев в телефонном разговоре.

«В “Локомотиве” играют молодые амбициозные ребята, хороший коллектив. Пока им, наверное, не хватает опыта, хладнокровия в завершении моментов. В следующем году “Локомотив” будет просто не удержать. Команда боевая, симпатичная, она умеет держать», — добавил собеседник агентства.

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