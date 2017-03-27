Плющев: СКА не стоит ждать легкой прогулки в матчах серии плей-офф КХЛ в Ярославле

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СКА после двух матчей в Санкт-Петербурге ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2−0. Третья и четвертая встречи пройдут 27 и 29 марта в Ярославле.

«В Ярославле питерский СКА ждут непростые игры. Очень многое будет зависеть от третьего матча. Если “Локомотив” сумеет зацепиться за третью игру, а у них есть все шансы для этого, то команды могут начать все с нуля в этой серии. Я уверен, что в Ярославле не будет легкой прогулки для СКА. “Локомотив” был обязан побеждать в первом матче в Санкт-Петербурге. Они вели игру, чувствовали себя уверенно, спокойно», — сказал Плющев в телефонном разговоре.

«В “Локомотиве” играют молодые амбициозные ребята, хороший коллектив. Пока им, наверное, не хватает опыта, хладнокровия в завершении моментов. В следующем году “Локомотив” будет просто не удержать. Команда боевая, симпатичная, она умеет держать», — добавил собеседник агентства.