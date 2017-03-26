Владимир Кречин: С Кинэном «Куньлунь» не имеет права не стремиться к вершине

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КИНЭН ПРИГЛАСИЛ ЗАНАТТУ И КРАВЧУКА

— Как прошло знакомство команды с Майком Кинэном?

— Знакомство с командой — это, наверное, самая малая часть того, чем занимается Кинэн в эти дни. Он постоянно встречается с руководством, обсуждая самые разные вопросы: инфраструктура, база, арена, тренировочные условия, условия проживания, перелеты — все это здесь имеет свою специфику, и нужно время, чтобы в нее вникнуть. Возможно, кое-что и изменить, чтобы это выглядело и работало так, как он привык. Так что практически целый день, с раннего утра до позднего вечера, Майк проводит в офисе, совещаясь с представителями разных служб и подразделений клуба.

— Кто еще войдет в его штаб?

— Помощниками он хочет видеть Айвана Занатту, хорошо знакомого российским болельщикам по работе в КХЛ, и Игоря Кравчука, известного в прошлом хоккеиста, олимпийского чемпиона, в свое время игравшего у Кинэна. Сейчас договаривается с ними.

— Алексей Тертышный и Олег Горбенко останутся в штабе «Куньлуня» или они возглавят китайских новичков в ВХЛ и МХЛ?

— Это они решат сами после встречи с Кинэном. В нашей системе, как вы правильно заметили, теперь много клубов, работа найдется для всех. В том числе и в главной команде, так что возможен любой вариант, если у них возникнет желание.

— Когда Кинэн официально возглавит китайскую сборную? Или его работа в этом направлении уже началась?

— Вопросы работы со сборной находятся в ведении Ассоциации хоккея Китая, так что я ничего не могу сказать по этому поводу. Мне лишь хочется, чтобы клуб всегда оставался для него приоритетным.

— Как дела у хоккеистов?

— Команда тренируется по своему графику. Майк посетил одну тренировку, познакомился с игроками, тренерами и персоналом, запросил информацию по каждому члену коллектива и скоро познакомит нас со своими выводами.

— Контракты на следующий сезон есть у Кархунена, Юйэня, братьев Альшевских, Перескокова и Ина. С кем из хоккеистов, задействованных в нынешнем чемпионате, уже подписаны договоры?

— На данный момент — ни с кем. Изначально было понятно, что этим летом нам предстоит собирать команду заново, ведь игроки не решались заключать продолжительные контракты с только что созданным клубом. Хорошо хотя бы то, что у нас есть те, кого вы назвали. А с остальными ведутся переговоры. Это обычная практика: кто-то, хорошо проведя сезон, рассчитывает на увеличение зарплаты, у кого-то есть другие предложения… Понятно, что всех игроков мы не сможем сохранить, да это и не надо. В первую очередь будем договариваться с россиянами.

— Какие позиции планируется усиливать в ближайшее время?

— Мы в целом планируем улучшить команду и выступить в новом сезоне на ином уровне. Так что усиление будет повсеместным.

— Новый наставник уже представил список исполнителей, которых хочет видеть в команде?

— Недостатка в кандидатах у него нет. К такому тренеру, как Кинэн, многие игроки готовы сорваться по первому зову, так что проблем с комплектацией, как он уверяет, не будет. Да, в большинстве своем это будут игроки из североамериканских лиг, в том числе и европейцы. И, конечно же, россияне и китайцы.

— Кинэн поедет на просмотровые лагеря для китайских хоккеистов, выступающих в Северной Америке?

— Майк собирается посмотреть как можно больше и посетить все лагеря, какие успеет. У него обширные планы на май, мы готовим просмотровые сборы в Бостоне, Торонто и некоторых других городах.

О НАМЕРЕНИИ ВЫИГРАТЬ КУБОК ГАГАРИНА ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕМ

— Большая часть китайских новичков после просмотра войдет в состав «Харбина» в ВХЛ?

— Сейчас еще очень многое в стадии проработки, поэтому не могу сказать ничего конкретного. Руководством клуба и страны, как уже неоднократно объявлялось, поставлена цель: воспитание китайских хоккеистов во имя подготовки сборной к Олимпиаде-2022. Так что основной упор будет сделан на китайцев, хотя без представителей других школ, понятно, не обойтись.

— Где будет выступать ваша молодежка?

— Команда МХЛ должна базироваться там же, где и взрослая, то есть в Пекине. Но здесь тоже еще много неясного, все в стадии становления. К разговору об этих командах будет уместнее вернуться в конце апреля, когда проект обретет реальные очертания.

— Учитывая назначение Кинэна, выигравшего Кубок Гагарина с «Магниткой», можно ожидать, что цели на сезон не ограничатся вторым раундом плей-офф?

— А как можно себе представить иное? Команда вышла во второй круг, тренер приходит в раздевалку и говорит: «Ну все, парни, мы выполнили поставленную задачу, так что теперь быстро сливаем четыре матча — и в отпуск». Разве такое возможно? Естественно, пройдя один круг, любой спортсмен захочет идти дальше. А поставленная руководством планка — это просто критерий оценки сезона, который мы в зависимости от итогового результата назовем либо успешным, либо нет.

— Но к Кубку вы уже стремитесь?

— Мы ни за что не будем официально говорить о намерении выиграть Кубок Гагарина. Такое заявление было бы слишком самонадеянным и неуважительным по отношению к соперникам. Для многих клубов с долгой и славной историей победа в чемпионате КХЛ пока остается мечтой, и тут вдруг мы на второй год существования будем такое заявлять? Конечно, нет. Но под руководством такого выдающегося тренера, как Кинэн, побеждавшего везде, где он ни работал, — от детской лиги по хоккею на роликах и студенческого чемпионата до НХЛ и КХЛ, — мы просто не имеем права не стремиться к вершине. Ведь для него давно не существует никакого другого места, кроме первого.

— Как изменились ваши обязанности в новой должности (ранее Кречин был спортивным директором. — Прим. «СЭ»)?

— По сути, я и в прошлом году выполнял обязанности генерального менеджера, ведь вопросы комплектования состава были в моем ведении. Так что ничего нового в моей работе не будет.