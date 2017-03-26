ХК «Автомобилист» не будет участвовать в Кубке Шпенглера в этом году

«Автомобилист» принимал участие в Кубке Шпенглера последние три года. В 2016 году команда заняла последнее место в своей группе.

«В принципе там неплохо, можно участвовать, но все равно в новогодний перерыв надо делать перезагрузку, подтягивать физическое состояние игроков, а не выкладываться на полную. Думаю, больше не будем там участвовать — как минимум, на следующий год точно», — сказал Крикунов.

«Хотя полезно выступать на таких турнирах, надо играть с иностранными командами, может быть, проводить товарищеские игры. Если взять несколько швейцарских и шведских клубов, они усиливаются игроками других команд и получаются хорошие соперники, которые еще и по-настоящему сражаются за приз», — добавил тренер.

Кубок Шпенглера традиционно проводится в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В турнире принимают участие местный клуб «Давос», сборная Канады, состоящая в основном из игроков, выступающих в Европе, а также несколько приглашенных команд.