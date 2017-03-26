ХК «Автомобилист» не будет участвовать в Кубке Шпенглера в этом году
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» не будет принимать участия в Кубке Шпенглера как минимум в этом году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Владимир Крикунов.
«Автомобилист» принимал участие в Кубке Шпенглера последние три года. В 2016 году команда заняла последнее место в своей группе.
«В принципе там неплохо, можно участвовать, но все равно в новогодний перерыв надо делать перезагрузку, подтягивать физическое состояние игроков, а не выкладываться на полную. Думаю, больше не будем там участвовать — как минимум, на следующий год точно», — сказал Крикунов.
«Хотя полезно выступать на таких турнирах, надо играть с иностранными командами, может быть, проводить товарищеские игры. Если взять несколько швейцарских и шведских клубов, они усиливаются игроками других команд и получаются хорошие соперники, которые еще и
Кубок Шпенглера традиционно проводится в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В турнире принимают участие местный клуб «Давос», сборная Канады, состоящая в основном из игроков, выступающих в Европе, а также несколько приглашенных команд.
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