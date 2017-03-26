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26 марта 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Металлург» — «Ак Барс»: все идет к 4−0

Во втором домашнем матче серии «Магнитка» без лишних нервов одержала вторую победу и полная уверенности отправляется в Казань.

<span class=error>Магнитка</span> без лишних нервов одержала вторую победу и полная уверенности отправляется в Казань. Увеличить
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БУДНИЧНЫЙ ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ

Как-то очень уж обыденно все в Магнитогорске. То, что на дворе конец марта, чувствуется, а вот финалом конференции будто и не пахнет. Даже приехавшие на трех автобусах казанские болельщики, чей десант внушительный и достаточно шумный, сразились с магнитогорскими в боулинг. Все лучше, чем кулаками махать, но момент все же характерный.

На льду тоже все спокойно. Даже слишком. «Металлург» без особых проблем повел 2−0, сыграв достаточно пассивно, по большей части — в откат. Такое впечатление, что игроки «Магнитки» даже вспотеть во второй игре не успели. Никуда не торопились, а «Ак Барс» даже не пытался их взбодрить.

Ну, что-то, конечно, предпринимал, но в целом играл в характерный для себя вялотекущий хоккей. Без участия защитников в атакующих действиях, хотя они и пробовали пару раз подключиться. И так как «Металлург» играет очень компактно в собственной зоне — вблизи собственных ворот всегда оказывается в численном преимуществе. При этом Зинэтула Билялетдинов требует, чтобы один из его нападающих всегда располагался высоко. Ожидая передач под бросок.

Кстати, в первой встрече сразу несколько таких комбинаций прошло, но казанцы никак этим не воспользовались. Во второй лавочку прикрыли, а игра в атаке по сути «2 на 5» ни к чему серьезному не приводит. Позиционное нападение не дает «Ак Барсу» ничего. А без них много с прекрасно обороняющейся «Магниткой» не навоюешь. Если Билл ничего не изменит — серия не затянется. Хотя в самом Магнитогорске никто не верит, что 4−0 возможны. Уверены все, что будет не меньше пяти матчей. Поглядим — пока все располагает именно к сухой победе. Две встречи уже выиграны, при том что в большинстве не заброшено ни одной шайбы. Рано или поздно оно заработает, что не сулит казанцам ничего хорошего. Которая за семь с лишним периодов сподобилась на один гол.

САМ СЕБЯ СЛОМАЛ

Всего-то за два матча серии с «Магниткой» «Ак Барс» потерял четверых игроков. При том что в первых двух раундах избежал потерь — травма Свитова не в счет, потому что получена была на тренировке. Причем Михал Йордан и Дмитрий Архипов, судя по всему, выбыли до конца сезона. По Лукоянову и Голубеву пока ясности нет, но второй во втором перерыве был замечен с лангетом на руке. Видимо, перелом. Причем он придумал его себе сам, накинувшись с кулаками на Коваржа. Крис Ли что-то крикнул Денису после второй шайбы в ворота казанцев, и тот сразу полез с кулаками, но на пути вырос Коварж, ехавший к празднующим гол партнерам. В той самой драке Голубев и получил травму, сразу же отправившись в раздевалку.

Вернувшийся в состав Эллиотт явно растерял игровую форму. Его не раз оставляли в дураках нападающие «Металлурга». Свитов все никак не выздоровеет. В общем, поводов для оптимизма у Билялетдинова не так много. Точнее даже — их пока нет. В то время как «Магнитка» ожидает скорого возвращения в строй Береглазова.

ИМЕНИННИК

Западный финал в пресс-центре по-прежнему обсуждался живее. Там-то весело, много забитых голов, две агрессивных команды. А на «Востоке» одна никуда не торопится, а вторая даже не пытается ее поторопить. Интересных моментов маловато. Так что говорили о Данисе Зарипове, который отметил день рождения заброшенной шайбой, уже 13-й в розыгрыше Кубка Гагарина, повторив клубный рекорд Сергея Мозякина, установленный в 2014 году. Третий раз Зарипов играет в день рождения, первые два были в форме «Ак Барса». Характерно, что Казань все три раза в этот день проиграла.

26.03.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финалы конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:0 Ак Барс
(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин Эмиль Гарипов
1-й период
01:16 Евгений Тимкин (Я. Косов, Я. Хабаров)
Андрей Чибисов 17:18
Андрей Чибисов 17:18
2-й период
30:57 Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
Денис Голубев 30:57
Денис Голубев 30:57
37:22 Ян Коварж
3-й период
40:00 Сергей Мозякин
Атте Охтамаа 49:37
53:52 Томми Сантала
Федор Малыхин 53:52
Альберт Яруллин 57:30
Статистика
6 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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