«Металлург» — «Ак Барс»: все идет к 4−0
Во втором домашнем матче серии «Магнитка» без лишних нервов одержала вторую победу и полная уверенности отправляется в Казань.
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БУДНИЧНЫЙ ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
На льду тоже все спокойно. Даже слишком. «Металлург» без особых проблем повел 2−0, сыграв достаточно пассивно, по большей части — в откат. Такое впечатление, что игроки «Магнитки» даже вспотеть во второй игре не успели. Никуда не торопились, а «Ак Барс» даже не пытался их взбодрить.
Ну,
Кстати, в первой встрече сразу несколько таких комбинаций прошло, но казанцы никак этим не воспользовались. Во второй лавочку прикрыли, а игра в атаке по сути «2 на 5» ни к чему серьезному не приводит. Позиционное нападение не дает «Ак Барсу» ничего. А без них много с прекрасно обороняющейся «Магниткой» не навоюешь. Если Билл ничего не изменит — серия не затянется. Хотя в самом Магнитогорске никто не верит, что 4−0 возможны. Уверены все, что будет не меньше пяти матчей. Поглядим — пока все располагает именно к сухой победе. Две встречи уже выиграны, при том что в большинстве не заброшено ни одной шайбы. Рано или поздно оно заработает, что не сулит казанцам ничего хорошего. Которая за семь с лишним периодов сподобилась на один гол.
САМ СЕБЯ СЛОМАЛ
Вернувшийся в состав Эллиотт явно растерял игровую форму. Его не раз оставляли в дураках нападающие «Металлурга». Свитов все никак не выздоровеет. В общем, поводов для оптимизма у Билялетдинова не так много. Точнее даже — их пока нет. В то время как «Магнитка» ожидает скорого возвращения в строй Береглазова.
ИМЕНИННИК
Западный финал в
|26.03.2017 15:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:0
|Ак Барс
|(1:0, 1:0, 0:0)
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
|Василий Кошечкин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|01:16
|Евгений Тимкин (Я. Косов, Я. Хабаров)
|Андрей Чибисов
|17:18
|Андрей Чибисов
|17:18
|2-й период
|30:57
|Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
|Денис Голубев
|30:57
|Денис Голубев
|30:57
|37:22
|Ян Коварж
|3-й период
|40:00
|Сергей Мозякин
|Атте Охтамаа
|49:37
|53:52
|Томми Сантала
|Федор Малыхин
|53:52
|Альберт Яруллин
|57:30
|6
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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