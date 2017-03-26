«Не смешно такие вопросы задавать?» Огненная пресс-конференция из Магнитогорска

— Да он красавец! Сам себя поздравил, — с каменным лицом шутит Ярослав Хабаров. — Овации, аплодисменты в раздевалке? Ну так 22 года — отличный возраст!

— Вы напали на Охтааму в концовке? — переводят разговор в серьезное русло журналисты.

— Игровой момент. После броска шайбы идет дальше и толкает на вратаря. Не очень красиво.

— А что скажете про Голубева, который бросился на команду, когда «Металлург» забил второй гол?

— Ну это же плей-офф. Игра во всех матчах такая будет.

— Насколько сегодняшняя игра отличалась от первого матча?

— В принципе, все то же самое. Но «Ак Барс» немного поактивнее был. Тактику поменяли, наверное. Но мы поработали, разобрали, и все удачно получилось.

— Выиграли, готовимся теперь дальше, — выдыхает Евгений Тимкин. Он забил очень важный быстрый гол. — Очень тяжелая игра, но перетерпели. Молодцы, хорошо сыграли и в обороне, и в нападении. Все в порядке.

— Тренеры говорили, что нужно забить первыми и достаточно быстро?

— Так получилось. Такой цели — забить первыми — не ставили, но получилось удачно.

— Это наигранная комбинация или импровизация?

— На тренировках отрабатываем добивания перед воротами, ну и так получилось.

— «Ак Барс» чем-то удивил сегодня?

— Пожалуй, нет. Соперник хорошо готов, старался, лез на ворота, много провокаций. Главное, что вытерпел, не стали удаляться.

— Вы лишили соперника возможностей добивать.

— Мы всегда ставим перед собой задачу давать сопернику меньше шансов, чтобы шайба до Васи не доходила особенно. Не давать забивать, ловим шайбы на себя, блокируем броски.

— Так много стычек не было в первом матче?

— Почему не было? И первый матч по накалу был особенный, были потасовки. Это нормально. Это плей-офф. Ничего удивительного в этом нет.

Оба тренера на пресс-конференции умещают комментарий в одно предложение: «Хороший матч, готовимся дальше». Репортеры пытаются выведать о травмах — Лукоянова и Голубева у Казани, а также Дронова у «Магнитки». Билялетдинов коротко отвечает: мол, не готов сейчас сказать. А Илья Воробьев вскипает:

— Вам же уже ответил один раз человек? Вы такие вопросы задаете — про травмы в плей-офф. Вам самим-то не смешно?

— У «Металлурга» пока не идет игра в большинстве, — переводят тему репортеры. — Доверитесь проверенным сочетаниям или будете искать новые?

— Будем смотреть, думать. У нас же постоянно не может продолжаться 48%, иногда эта цифра должна падать. Команда соперника тоже ведь разбирает, мы разбираем. Подумаем.

— Моменты создаются, но реализация хромает, — напоминают Билялетдинову.

— Есть вопросы такие, да. Будем стараться решить.

— Увидим Свитова в Казани?

— Не готов ответить, — в третий раз, уже с улыбкой, отвечает тренер «Ак Барса».