«Не смешно такие вопросы задавать?» Огненная пресс-конференция из Магнитогорска
Данис Зарипов отказался говорить с репортерами даже в свой день рождения: «Я же сказал — все интервью после серии!». Поэтому про поздравления репортерам пришлось спрашивать коллег Даниса.
— Да он красавец! Сам себя поздравил, — с каменным лицом шутит Ярослав Хабаров. — Овации, аплодисменты в раздевалке? Ну так 22 года — отличный возраст!
— Вы напали на Охтааму в концовке? — переводят разговор в серьезное русло журналисты.
— Игровой момент. После броска шайбы идет дальше и толкает на вратаря. Не очень красиво.
— А что скажете про Голубева, который бросился на команду, когда «Металлург» забил второй гол?
— Ну это же
— Насколько сегодняшняя игра отличалась от первого матча?
— В принципе, все то же самое. Но «Ак Барс» немного поактивнее был. Тактику поменяли, наверное. Но мы поработали, разобрали, и все удачно получилось.
— Выиграли, готовимся теперь дальше, — выдыхает Евгений Тимкин. Он забил очень важный быстрый гол. — Очень тяжелая игра, но перетерпели. Молодцы, хорошо сыграли и в обороне, и в нападении. Все в порядке.
— Тренеры говорили, что нужно забить первыми и достаточно быстро?
— Так получилось. Такой цели — забить первыми — не ставили, но получилось удачно.
— Это наигранная комбинация или импровизация?
— На тренировках отрабатываем добивания перед воротами, ну и так получилось.
— «Ак Барс»
— Пожалуй, нет. Соперник хорошо готов, старался, лез на ворота, много провокаций. Главное, что вытерпел, не стали удаляться.
— Вы лишили соперника возможностей добивать.
— Мы всегда ставим перед собой задачу давать сопернику меньше шансов, чтобы шайба до Васи не доходила особенно. Не давать забивать, ловим шайбы на себя, блокируем броски.
— Так много стычек не было в первом матче?
— Почему не было? И первый матч по накалу был особенный, были потасовки. Это нормально. Это
Оба тренера на
— Вам же уже ответил один раз человек? Вы такие вопросы задаете — про травмы в
— У «Металлурга» пока не идет игра в большинстве, — переводят тему репортеры. — Доверитесь проверенным сочетаниям или будете искать новые?
— Будем смотреть, думать. У нас же постоянно не может продолжаться 48%, иногда эта цифра должна падать. Команда соперника тоже ведь разбирает, мы разбираем. Подумаем.
— Моменты создаются, но реализация хромает, — напоминают Билялетдинову.
— Есть вопросы такие, да. Будем стараться решить.
— Увидим Свитова в Казани?
— Не готов ответить, — в третий раз, уже с улыбкой, отвечает тренер «Ак Барса».
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