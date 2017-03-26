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26 марта 2017, 19:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Джастин Азеведо: «Ак Барс» надеется вернуться в Магнитогорск

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо заявил о зажатости казанцев после второго матча финальной серии плей-офф «Востока» с «Металлургом» (0:2).

Нападающий подчеркнул, что его команда не собирается опускать руки, несмотря на два поражения подряд, передает из Металлурга спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО.

— «Ак Барс» забил всего один гол за семь с лишним периодов. «Магнитка» так сильна в обороне, или Казань так слаба в атаке?

— (Улыбается). «Магнитка» хороша в обороне, но я бы не сказал, что мы слабы в атаке. Маловато бросаем, а самое главное — очень мало помех создаем Кошечкину. Он видит почти все броски, а парень он крупный, и его так не пробить.

— Шайбы от Кошечкина отлетают, он дарит вторые шансы, но вы никак этим не пользуетесь.

— Не знаю, почему так происходит. Возможно, мы слишком зажаты. Но надо продолжать нагнетать давление на ворота «Магнитки». Рано или поздно голы придут. Шансы есть — это уже хорошо.

— «Ак Барс» демонстрирует хорошее движение. Не успели устать в двух первых раундах?

— У нас полно сил. К тому же на данном этапе не может быть никаких оправданий. Ты обязан выходить на лед и выполнять свою работу от и до. У нас сейчас будет две игры в Казани, и мы должны этим воспользоваться.

— Реально ли вообще отыграться с 0−2 против действующего чемпиона?

— Безусловно. Поверьте мне, никто в нашей раздевалке не опустил рук. Все совершенно уверены, что ситуацию можно исправить. Мы надеемся выиграть домашние матчи, вернуться сюда и продолжить борьбу за выход в финал.

— Знаете ли вы, что для Даниса Зарипова матчи против «Ак Барса» особенно принципиальны?

— Я знаю, что он раньше играл за Казань. И хорошо играл. Наверняка у него к нам особое отношение.

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