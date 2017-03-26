Билялетдинов: «Ак Барсу» надо сделать выводы и решить вопрос реализации моментов
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после поражения от магнитогорского «Металлурга» во втором матче серии (0:2).
«Мы должны сделать выводы и готовиться к следующим играм. Не готов ответить, насколько серьёзные повреждения у Лукоянова и Голубева. Я не видел, с чего всё началось в эпизоде с Голубевым. Длинный борт в чужой зоне. Будем решать вопрос относительно реализации моментов. Подумаем, вернуть ли Ткачёва к Азеведу и Секачу. Не знаю, сыграет ли Свитов в Казани», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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