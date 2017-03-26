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26 марта 2017, 18:09 | Хоккей: КХЛ | Lenta.Ru

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в матче финала Восточной конференции КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Магнитогорский Металлург обыграл казанский Ак Барс во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в воскресенье 26 марта в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Магнитка повела в серии 2:0. Увеличить
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Встреча состоялась в воскресенье, 26 марта, в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Шайбы забросили Евгений Тимкин (2-я минута) и Данис Зарипов (31-я).

«Магнитка» повела в серии 2−0. Следующие матчи противостояния пройдут в Казани 28 и 30 марта.

В финале Западной конференции санкт-петербургский СКА ведет в серии с ярославским Локомотивом 2−0. Питерцы выиграли оба домашних матча.

25 марта бывший главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин назвал «Металлург» и СКА будущими участниками финала плей-офф КХЛ.

26.03.2017 15:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финалы конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:0 Ак Барс
(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин Эмиль Гарипов
1-й период
01:16 Евгений Тимкин (Я. Косов, Я. Хабаров)
Андрей Чибисов 17:18
Андрей Чибисов 17:18
2-й период
30:57 Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
Денис Голубев 30:57
Денис Голубев 30:57
37:22 Ян Коварж
3-й период
40:00 Сергей Мозякин
Атте Охтамаа 49:37
53:52 Томми Сантала
Федор Малыхин 53:52
Альберт Яруллин 57:30
Статистика
6 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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