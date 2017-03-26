«Металлург» обыграл «Ак Барс» в матче финала Восточной конференции КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Встреча состоялась в воскресенье, 26 марта, в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Шайбы забросили Евгений Тимкин (2-я минута) и Данис Зарипов (31-я).
«Магнитка» повела в серии 2−0. Следующие матчи противостояния пройдут в Казани 28 и 30 марта.
В финале Западной конференции
25 марта бывший главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин назвал «Металлург» и СКА будущими участниками финала
|26.03.2017 15:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:0
|Ак Барс
|(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Василий Кошечкин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|01:16
|Евгений Тимкин (Я. Косов, Я. Хабаров)
|Андрей Чибисов
|17:18
|Андрей Чибисов
|17:18
|2-й период
|30:57
|Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
|Денис Голубев
|30:57
|Денис Голубев
|30:57
|37:22
|Ян Коварж
|3-й период
|40:00
|Сергей Мозякин
|Атте Охтамаа
|49:37
|53:52
|Томми Сантала
|Федор Малыхин
|53:52
|Альберт Яруллин
|57:30
Статистика
|6
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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